Vestire alla moda significa anche anticipare le tendenze, lo sa bene Letizia Ortiz che per l’ultimo impegno a Palazzo Zarzuela sfogia un vestito midi bianco e nero. Foto e ultime news su Letizia regina di Spagna.

Re Felipe V| e sua moglie Letizia Ortiz hanno ricevuto al palazzo reale la la squadra nazionale di pallamano, campione di Europa 2020 dopo la vittoria con la Croazia e che ha portato in omaggio ai reali due magliette con i loro nomi.

I reali di Spagna sono da sempre sensibili allo sport e di solito la regina indossa colori che ricordano la bandiera spagnola, ad esempio il rosso.

Per questa occasione invece sfoggia un nuovo abito midi nero con pois bianchi che mette in risalto il suo vitino da vespa. Ecco come lo ha abbinato.

Letizia Ortiz ultimo look e news

L’abito di Letizia di Spagna è semplice incrociato di lunghezza midi con gonna ampia, combinato con un paio di stivali con tacco alto scamosciati neri esalta la figura. Però si tratta di un vestito ideale per la mezza stagione e che segue le nuove tendenze moda 2020 della nuova stagione primavera estate.

I pois saranno molto trendy infatti aanche per la bella stagione, li troveremo in abiti estivi ma anche in tailleur.

Tornando a Letizia Ortiz, la regina di Spagna come sempre conferma la sua eleganza senza esagerare con gli accessori e i gioielli. Il minimalismo in questo look infatti è vincente, bastano un paio di orecchini semplici per completare l’outfit.

Gli stivali neri che Letizia Ortiz porta ai piedi in queste immagini sono di Steve Madden, se vi piacciono forse li trovate ancora disponibili e in saldo sul sito ufficiale del brand.

Questo è l’ultimo look della quarantasettenne regina di Spagna Letizia Ortiz, che ancora una volta dimostra come vestire bene superati gli anta senza rinunciare alla moda.