Letizia Ortiz e la moda low cost, la regina di Spagna riesce a riciclare anche un vestito di Zara come se fosse nuovo, ma come fa a essere sempre naturalmente elegante. Vediamo i trucchi di stile e segreti della regina spagnola che ha cambiato look dopo la pandemia a iniziare dai vestiti per continuare con i capelli.

La semplicità spesso è sinonimo di eleganza, però ci vuole un tocco in più è questo il segreto di Letizia di Spagna che passa da un vestito rosso elegante a uno da giorno con facilità.

Da quando in Spagna è finita l’emergenza Coronavirus, re Felipe VI insieme a sua moglie, hanno incontrato persone di ogni ceto attraverso un tour per rendere omaggio al paese.

La Spagna attualmente corre il rischio di un nuovo lockdown a Barcellona a causa dell’esplosione di un nuovo focolaio Covid.

Non è tempo quindi di mostrare abiti nuovi ( come ad esempio ha fatto Kate Middleton finita su tutti i giornali di gossip come sempre) c’è bisogno di serietà si può essere eleganti anche con una abito a fiori di Zara e un paio di espadrillas ai piedi.

Questo è l’ultimo outfit di Letizia Ortiz, ma non solo, secondo quanto riportano alcuni magazine spagnoli la regina riesce anche a rinnovare le scarpe estive cambiando i lacci in modo da farle sembrare nuove.

Insomma per letizia Ortiz la moda è sempre stata importante e in tema di abiti riciclati probabilmente è la reale a cui ispirare e che meglio riesce a combinare gli abbinamenti.

Letizia Ortiz, la nuova acconciatura

Mentre il web spopola di articoli su tagli di capelli over 40, Letizia di Spagna sfoggia una nuova acconciatura che la fa sembrare più giovane. Una coda di cavallo, semplice ma d’effetto anche se sei vicina ai 48 anni è il nuovo look di Letizia Ortiz

Quindi la regina di Spagna smentisce con i fatti il vecchio adagio che dopo i 40 o 50 anni devi tagliare i capelli. Per quanto riguarda il trucco il viso baciato dal sole ottenuto con una terra abbronzante e il mascara che mette in evidenza lo sguardo e i suoi occhi verdi completano il look.

Ecco queste sono le ultime news e foto su Letizia Ortiz, sul resto c’è poco da dire. Comunque se vuoi sapere tutto sulla regina di Spagna, torna su Donne sul Web

