Letizia Ortiz torna in pubblico e lo fa con eleganza e sobrietà da vera regina. Ecco le ultime news sui reali di Spagna.

Ecco Letizia Ortiz alla sua prima serata di gala dopo dopo la pandemia da coronavirus che ha colpito la Spagna più dell’Italia. La regina spagnola sempre più bella da una lezione di stile e di eleganza. Ecco come

Letizia Ortiz e il tubino rosso riciclato

La nuova normalità in tempi di crisi è la sobrietà, riciclare un vestito è sintomo di intelligenza e Letizia di Spagna è una donna estremamente intelligente. Lo ha dimostrato in passato, e lo dimostra a maggior ragione oggi che viviamo un momento di crisi economica globale.

Per la sua prima serata post lokdown la moglie di Felipe II re di Spagna, ha indossato un bell’abito rosso dello stilista spagnolo Roberto Torretta. Si tratta di un vestito dallo stile minimal, classico elegante, ideale per le cerimonie e occasioni.

Si tratta di un abito che Letizia di Spagna ha già indossato in passato, che mette in evidenza la scollatura e le braccia toniche, uno dei punti di forza di Letizia Ortiz nonostante i suoi quasi 48 anni.

Anche gli accessori fanno parte del passato, d’altronde a una regina non mancano scarpe e borse, e Letizia ha un armadio ben fornito.

Di recente la regina di Spagna ha seguito suo marito in un tour nel paese per visitare le zone colpite dalla pandemia, oltre a promuovere alcune delle località turistiche attraverso la loro presenza. In quelle occasioni la moglie di Felipe ha sempre indossato abiti low cost dei marchi spagnoli che fanno capo a Zara e Mango, senza mai eccedere.

Quindi ancora una volta questa donna lodata in tutto il mondo da una bella lezione di stile e insegna che l’eleganza non è fatta da un vestito nuovo, ma ne basta uno che già hai. Dipende solo da come lo indossi.

E se la sobrietà è la nuova normalità, ben tornata eleganza, quella che veste bene da sempre donne di tutte le età.

Queste sono le ultimissime su Letizia Ortiz e Felipe di Spagna.

