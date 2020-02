Vuoi sbarazzarti delle braccia flaccide? Ecco 5 esercizi facili per tonificare le braccia. Può farli chiunque, anche tu!

Braccia flaccide: è uno dei difetti che più ci infastidiscono, perché tradisce la nostra età, quelle “alucce” di pelle che pendono dalle braccia, quando queste hanno perso un po’ di tono muscolare.

D’estate è dura nasconderle, così per mimetizzarle ci troviamo a compiere movimenti misurati, a salutare come fossimo la Regina d’Inghilterra… Vediamo invece qualche movimento libero e ampio, che ci servirà a tonificare le nostre braccia ed eliminare le braccia flaccide.

Come eliminare le braccia flaccide: i 5 esercizi semplici ed efficaci

NOTA: Di ogni esercizio fate tre serie da trenta secondi, con una piccola pausa tra una serie e l’altra.

Cercate di non smettere mai di respirare e se vi capita di andare in apnea per lo sforzo, riducete lo sforzo, facendo meno. Mantenete l’addome e i glutei dolcemente tonici durante le ripetizioni e cercate di non irrigidire il collo. Idealmente le vostre spalle dovrebbero rimanere bene aperte e non collassare verso la parte frontale del corpo: le clavicole, le spalle e le scapole dovrebbero continuare a muovere verso la parte posteriore del corpo e i lati della vita rimanere ben lunghi.

Primo esercizio: Su e giù dalla sedia

Prendete una sedia ben stabile.

Sedetevi sul bordo, con le mani sulla seduta, leggermente più indietro rispetto ai vostri glutei.

Piedi ben piantati a terra, ginocchia piegate.

Scendete col sedere verso la terra e poi, aiutandovi con la forza delle braccia, tornate a sedere sul bordo della sedia.

Appena avrete preso dimestichezza col movimento, andate su e giù senza

Fatelo ogni giorno, e addio braccia flaccide.

Secondo esercizio: Il piccolo cobra

Il cobra non è un serpente… ma una posizione yoga tra le più conosciute, qui ve la proponiamo in una versione facilitata, con le braccia piegate per non sollecitare troppo la bassa schiena, e dinamica. Un ottimo esercizio contro le braccia flaccide e poco toniche.

Sdraiate pancia a terra, col dorso dei piedi che pressa nel pavimento, gambe toniche, unite, mani ben stabili a terra, all’altezza del petto, con le dita che puntano in avanti.

Parto col mento a terra, inspiro e sollevo mento e petto, usando le braccia, espiro torno a terra.

La testa è ben dritta e lo sguardo è all’orizzonte, le braccia restano aderenti al costato.

Terzo esercizio: Flessioni con le ginocchia a terra

Le flessioni sono, fin dai tempi della scuola, forse l’esercizio più odiato da noi ragazze. Ma indubbiamente tonificano petto e spalle, proviamone dunque una versione addomesticata, con le ginocchia a terra, tibie incrociate. Usate il respiro come carburante per andare su e giù, anziché collassare, vittime della vostra apnea.

Se l’esercizio è troppo intenso potete provarne la versione facilitata con le mani al muro e i piedi distanti dal muro, portando il petto alla parete.

Quarto esercizio: Cerchi in aria

In piedi, piedi larghezza delle anche, braccia aperte all’altezza delle spalle, spalle lontane dalle orecchie.

Mantenendo le braccia distese descrivete dei piccoli cerchi in una direzione, poi nell’altra.

Potete variare questo esercizio muovendo a spirale, prima descrivendo cerchi piccolissimi, poi sempre più grandi, per poi tornare ai cerchi piccoli.

Potete muovere un braccio in una direzione e uno in un’altra, poi alternarli.

Col tempo potete eseguire questo esercizio tenendo in mano dei pesetti, o, se non li avete, due bottiglie d’acqua o due lattine dello stesso peso. E addio braccia flaccide.

Quinto esercizio: Esercizi coi manubri (o con le bottiglie)

Con dei piccoli pesi, acquistabili a pochi euro nei negozi di grande distribuzione sportiva o online, potete eseguire una varietà di esercizi per ringiovanire le vostre braccia. Tutti più o meno simili, cambia la posizione delle braccia, rispetto al corpo.

Iniziate con le braccia aperte all’altezza delle spalle, come nell’esercizio precedente.

Inspirando portate le mani a unirsi sopra al capo, espirando portate le mani a sfiorare le cosce.

Potete anche dividere l’esercizio in due, andando prima dall’altezza delle spalle, a sopra la testa e ritorno e poi, in un secondo esercizio, dall’altezza delle spalle alle cosce e ritorno.

Un altro esercizio può essere eseguito tenendo le braccia ben aderenti al busto, palmi delle mani rivolti in avanti. A ritmo col respiro piego i gomiti e porto mani e manubri a sfiorare le spalle, in contemporanea o alternati. Poi stesso esercizio, ma coi palmi delle mani rivolti verso le cosce.

Braccia flaccide come tonificarle con gli esercizi in piscina e l’acquagym – Video

Un’ottima alternativa a questi esercizi a terra è, potendola fare, una bella nuotata, alternando i vari stili, per lavorare sui diversi gruppi muscolari. E se tutto questo non basta ecco un video che vi spiega gli esercizi da fare in acqua per eliminare le braccia flaccide





Cercate sempre anche di fare lunghe camminate o passeggiate e di mantenere uno stile di vita sano, una dieta sana e corretta e una vita attiva.

