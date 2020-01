Yoga quanto ne sai veramente, forse non è esattamente quello che pensi, lo Yoga è qualcosa che qualcosa che si è. Origini, significato e posizioni spiegate da un insegnante di Yoga.

Le posture yoga sono fotogeniche e spesso vengono usate in pubblicità: dalle banche, alle pomate antinfiammatorie, dalle tisane alle erbe, alle cliniche private, passando, naturalmente, per l’abbigliamento sportivo, sono molte le aziende che hanno utilizzato immagini di àsana (posture yoga) per le loro campagne. Lo yoga è diventato un fenomeno di massa, una “moda”, come dicono alcuni arricciando il naso, noi non riusciamo a vedere nulla di male in questo, a patto che, oltre a una sovraesposizione mediatica, si diffonda anche una cultura di questa antica disciplina.

Tu quanto ne sai in fatto di yoga? Vediamo intanto come nasce e cosa significa veramente.

Yoga origini e significato

Lo yoga è nato in India alcuni millenni prima di Cristo, ma non ha mai smesso di evolversi, di cambiare pelle. A partire dal Novecento si è diffuso in Occidente, grazie all’opera di grandi maestri, come Paramahamsa Yogananda e molti altri. Difficile oggi parlare dello yoga come qualcosa di puramente indiano, ha attecchito e si è sviluppato così tanto in tutto il mondo e si è adattato per rispondere ai bisogni della società moderna che davvero è diventato patrimonio dell’umanità.

Del resto yogi e yogini (praticanti uomini e donne) amano considerarsi sperimentatori, scienziati, esploratori, la conoscenza non può fermarsi, altrimenti diventa una prigione, anziché liberarci.

C’è chi reclama una “purezza”, fa appello alla tradizione e naturalmente se lo yoga che fa per voi è quello sviluppato per praticanti maschi, sedicenni, che vivono ai tropici e mangiano riso e verdure (com’era tempo fa) siete liberi di scegliere quello. C’è uno yoga per tutti e tutte.

Cercate di andare in profondità, per conoscere voi stessi, questo è l’obiettivo, questo è quello che si propone la meditazione, vetta più alta dello yoga, può essere praticata da fermi o in movimento, da soli in una caverna, o nel mondo.

Qualunque bravo insegnante vi spiegherà che lo yoga, più che qualcosa che si fa, è qualcosa che si è.

Yoga cosa è veramente

Lo yoga è un universo di pratiche, sviluppate nell’arco di millenni, volte a rispondere alla domanda che tutti gli esseri umani portano nel cuore: come faccio a sviluppare il mio potenziale? Come posso vivere una vita piena, libera dal dolore, sentirmi parte del tutto?

La radice yug della parola vuol dire unire, ricongiungere, tenere insieme, soggiogare.

Posso “fare yoga” cantando un mantra, studiando un testo antico, sedendo in ascolto del mio respiro, lavorando come volontario per una buona causa, senza aspettarmi riconoscimenti, e, anche, facendo le àsana.

Yoga, non è una ginnastica

Lo yoga che lavora a partire dal corpo fisico di chiama Hatha Yoga, la parola hatha viene interpretata come “equilibrio di forze opposte” o anche “con l’uso della forza”. Se vi viene in mente il film Guerre Stellari, siete sulla strada giusta, il nome Yoda non è un caso.

Sono Hatha Yoga tutti gli stili che si praticano nelle palestre, dall’Ashtanga Vinyasa, all’Anusara, dal Power Yoga, al Prana Flow, con tutte le varianti e una condizione: che oltre al lavoro fisico, ci sia un’attenzione al respiro e agli aspetti più sottili dell’essere umano, energia, mente, spirito. Altrimenti non è yoga, si chiama ginnastica.

Francesca Sutti è esperta di Yoga benessere e fitness https://www.facebook.com/francesca.sutti.3