Letizia Ortiz, le ultime news e foto post lockdown della regina di Spagna in tour con re Felipe mostrano rigore e semplicità oltre a abiti low cost.

Letizia Ortiz e Felipe VI, dopo diverse settimane di smartworking reale e pochi incontri in pubblico, i reali di Spagna hanno iniziato il loro tour in tutto il paese. Un viaggio per ringraziare, cittadini, sanitari, lavoratori per il loro supporto durante la fase più acuta della pandemia Covid – 19.

Il viaggio di Felipe e Letizia è iniziato alle isole Canarie dove la coppia si è soffermata a parlare con i bagnanti in spiaggia. Vediamo quale look ha scelto la regina per questa occasione.

Letizia Ortiz e l’abito di Zara scontato

In Spagna lo stato d’emergenza è finito da pochi giorni, mentre il lokdown è durato 14 settimane. Il paese attualmente si trova nel medesino stato in cui si trova l’Italia, tra crisi economica e virus che continua a girare. Quindi non è tempo per sfoggiare abiti lussuosi e scarpe firmate, a maggior ragione se sei la regina.

Letizia di Spagna infatti non ha esagerato e per la sua apparizione in pubblico ha scelto una mise low cost e scarpe spagnole. L’acconciatura semplice, ovvero i capelli raccolti in una coda di cavallo e poco trucco, completano il look della moglie di Felipe VI.

Tuttavia la regina di Spagna grazie al suo fisico snello, appare lo stesso elegante anche con l’abito di Zara in saldo comprato a 25 euro. Ai piedi espadrillas, scarpe estive che rappresentano una valida alternativa alle calzature con tacchi.

Non è la prima volta che Letizia Ortiz veste con abiti low cost, di Zara, Mango o Massimo Dutti, tutti brand della moda spagnola noti come ben sappiamo in tutto il mondo.

Ecco questo è lo stile di LetiziaOrtiz dopo il lookdown, volutamente semplice, sobrio e abbordabile, in linea con i tempi che purtroppo viviamo.

