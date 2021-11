Letizia Ortiz e l’abito in maglia di COS che fa tendenza

Letizia Ortiz con un fisico da modella a 49 anni, sfoggia in vestito midi in maglia del Marchio COS e fa centro. Le ultime foto di Letizia di Spagna.

Letizia Ortiz ha un corpo che gli consente di indossare quello che vuole nonostante sia vicina all’età più critica per una donna, ovvero quella della menopausa. La Regina di Spagna abituata a riciclare e a mixare capi low cost con accessori di lusso, è un buon esempio a cui ispirarsi per molte donne moderne che amano l’eleganza raffinata senza vuotare la carta di credito.

Ecco le foto che mostrano come abbinare uno dei capi di tendenza dell’anno 2022 l’abito di lana e maglia.

Letizia Ortiz ultimo look firmato COS

La regina di Spagna è la migliore influncer per le donne spagnole e non solo, di solito ciò che indossa finisce in pochi minuti. Tuttavia l’ultimo look è un abito dello scorso inverno 2020, e – che la moglie di Felipe di Spagna ha indossato per recarsi al 21° Opera Prima Film Festival di Tudela.

Si tratta di un vestito semplice con il collo asimmetrico, ma che grazie alla cintura in vita mette in risalto il suo corpo snello e tonico. Ai piedi scarpe nere con tacco, pochi gioielli e una pochette nera completano l’ultimo outfit da giorno di Letizia di Spagna.

Letizia Ortiz trucco e capelli

Capelli sciolti lunghi e lisci con riga al centro e ciocche grigie naturali, è quanto da mesi mostra la regina spagnola in tema di acconciature, tranne quando raccoglie la chioma in una coda di cavallo. Il suo trucco da giorno invece è semplice naturale e mette in risalto i suoi occhi chiari. L’insieme è molto sobrio raffinato ed estremamente facile da copiare.

Dove comprare lo stesso vestito di Letizia di Spagna

L’abito come abbiamo detto è del marchio COS, brand che fa capo al gruppo di H&M. Trovarlo uguale uguale non sarà facile, ma simile si. Nel sito ufficiale del brand infatti si possono trovare vestiti in maglia midi realizzati con materiali sostebili e da abbinare a stivaletti, o anche a stivali in camoscio neri come mostra Letizia Ortiz in queste ultime foto

