Vestiti invernali di lana 2021. 25 abiti lunghi, corti ed eleganti. Foto

I vestiti invernali di lana lunghi, corti e i pantaloni di maglia sono tra i must have della moda donna 2021 -2022. Lo dimostrano le tendenze moda del momento. Tra vestiti di lusso e abiti low cost, le foto dei migliori abiti in lana e maglia l’inverno.

Un vestito invernale di lana è la soluzione per tutte le occasioni, anche quelle eleganti. Nelle varie collezioni abbigliamento donna 2021 -2022 troviamo: abiti lunghi, minidress, completi di maglia e vestiti da portare dalla mattina alla sera. Ecco nella gallery, gli abiti più belli in lana e maglia da indossare di giorno, per feste, occasioni e cerimonie

Vai alla gallery > Vai alla gallery >

Abiti in lana e maglia inverno 2021 -2022 le tendenze

La maglieria e all’apice delle tendenze moda invernali, torna in auge anche l’abito abbinato al gilet, oltre a maglie e maglioni di tutti i colori e dimensioni. Il trend più forte però è la maglia intrecciata che troviamo nei vestiti midi, set coordinati per il giorno, o abiti total black con corpetto in pizzo per la sera. I migliori esempi arrivano dalla stilista americana Gabriela Hearst e dalla collezione invernale di Laura Biagiotti che coniuga etica ed estetica grazie ai materiali usati dalla maison romana.

Vestiti midi in misto lana con collo alto e lavorati a coste piatte, li troviamo invece nella collezione di Sportmax. Per completare l’outfit basta un paio di stivaletti neri allacciati

Abiti sopra al ginocchio nei colori di tendenza dell’inverno come il verde o il nero da combinare con un paio di stivali sotto al ginocchio, li trovate nel catalogo 2021 – 2022 di Luisa Spagnoli.

Pantaloni e tute in lana e cashemere

Pantaloni larghi in maglia plissettata a zampa, eleganti o confortevoli da giorno, oltre alle tute, li offre la nuova collezione Missoni donna inverno 2021 – 2022 – brand italiano che in tema di lavorazione della maglieria non conosce rivali.

Agli outfit più sportivi pensa il marchio TWINSET Milano nel cui catalogo inverno 2021-22 troviamo: joggers in lana e cashmere marrone chiaro infilati dentro a stivali bianchi con le frange, e combinati con un maglione dello stesso colore.

Vedi anche: Stivali stivaletti inverno 2022

Da non trascurare anche i completi con pantalone in lana e cardigan lungo abbinato che trovate nella collezione di Mango.

Vestiti in lana Zara

La maglieria è un tema molto forte anche tra gli ultimi arrivi di Zara donne. Qui trovate abiti mini e vestiti lunghi realizzati in misto lana e alpaca con scollo a V, oltre a quelli neri con collo alto e spacchi laterali. Tra le novità del catalogo Zara spiccano gli abiti di lana abbinati ai leggins e quelli con pantalone di maglia largo.

Vestiti di lana eleganti

Gli abiti di lana eleganti per l ‘inverno 2021 – 2022 non mancano, a partire da Luisa Spagnoli dove nel sito ufficiale trovate vestiti di lana in rosso o nero abbelliti da ruches e maniche ampie o neri abbelliti da bottoni dorati sulla spalla.

Vestiti da sera lunghi lavorati in maglia glietterata sono quelli di Missoni. Corti e aderenti con scollo a barca e abbottonatura laterale e tubini sotto al ginocchio abbelliti da piccole borchie in nero o viola o grigi aderenti, sono i vestiti di maglia eleganti creati da Elisabetta Franchi per la collezione inverno 2022

E infine l’idea in più per gli outfit eleganti in maglia arriva dalla stilista Markorian, nota per aver vestito più volte la First Lady della Casa Bianca Jill Biden.

Abbinare un caldo completo di cashemere con mantella ad una gonna in seta o velluto è la soluzione per le occasioni eleganti invernali senza morire di freddo.

Quelli che hai visto sono i migliori vestiti invernali in lana e maglia per il 2021 -2022 scelti dalla redazione Moda di Donne sul Web per aiutarti a scegliere prima del black friday e durante lo shopping natalizio il vestito più adatto a te.

GUARDA ANCHE

© Riproduzione riservata