Cappotti inverno 2022. I 20 migliori cappotti invernali della moda donna

Cappotti inverno 2021 2022: tendenze, colori e modelli dei cappotti invernali. Guida all’acquisto.

Comprare un cappotto per l’inverno 2021 2022 o farsi un’idea di cosa acquistare nella stagione dei saldi è la soluzione per decidere fin da subito quale tipo di capospalla è più adatto al nostro stile.

Prima di scegliere però guarda questa gallery dove troverai tutti i nuovi modelli dei cappotti donna invernali, lunghi e corti, oltre le pellicce ecologiche di tendenza.

Cappotti donna inverno 2021 – 22. Le tendenze

La moda donna con i suoi nuovi modelli ci suggerisce cappotti lunghi sotto al ginocchio dalla linea ampia o avvitata, cappe, capispalla dalla linea maschile, colori scuri e colori nuovi. Nel mezzo si collocano i cappotti bianchi, quelli con le stampe oltre a quelli di Max Mara color cammello, e – che fanno la differenza per la qualità dei tessuti.

Chi cerca qualcosa di diverso può dare uno sguardo ai tanti marchi della moda di Parigi dove si distinguono nomi come Chanel, il cappotto con cappuccio di Isabel Marant e la collezione ultra femminile di Paco Rabanne, che presenta cappottini avvitati con collo in pelliccia a contrasto, anche questo fra la tendenze dei cappotti inverno 2021 2022.

Coniuga invece tutte le tendenze moda donna 2022 la collezione dello stilista americano Michael Kors. Spiccano i cappotti imbottiti di pelliccia ecologica e abbinato ad un vestito in maglia corto con collo alto.

Pellicce ecologiche tra le tendenze autunno inverno

Corte o lunghe le pellicce ecologiche tornano ancora una volta tra i trend della stagione. Tra i modelli più belli ci sono quelli visti da Elisabetta Franchi, i capispalla eleganti di Ralph Lauren che ha rinunciato alle pellicce dal 2006, molto prima di tanti altri stilisti. Si fa notare tra tutti il cappotto in eco-pelliccia grigio e bianco firmato da Michael Kors Collection.

I cappotti di Zara Mango e Massimo Dutti

Un cappotto come quelli di Max Mara o altri brand del lusso per la maggioranza delle donne hanno prezzi proibitivi ed è scontato rivolgersi ai marchi low cost come Zara e Mango, oltre ad H&M o l’italiana OVS. Quindi guardiamo cosa propongono i vari brand a partire da Zara, che ha una linea di cappotti molto simile per colori e modelli a quella proposta da Prada.

Cappotti in lana dalla linea a vestaglia ovesize, ma anche realizzati a mano, li offre la collezione donna di Massimo Dutti, marchio spagnolo (sempre del gruppo Zara) che spesso vediamo addosso alla regina di Spagna Letizia Ortiz. I prezzi sono un più alti di Zara Woman, ma con circa 350 euro comprate un cappotto di lana e cashmere in edizione limitata

Prezzi più bassi li troviamo invece nella collezione di OVS inverno 2021 22 che in catalogo propone diversi cappotti firmati Piombo.

Cappotti economici online

Zalando, Asos e Amazon hanno diverse proposte. In particolare Amazon oltre ai rivenditori come Pinko, Motivi e quelli più economici ,sta per lanciare anche sul mercato italiano il servizio Prime Wardrobe che consente di provare i capi a casa e pagare solo quello che si acquista.

Abbiamo visto in questa guida quali sono le nuove tendenze cappotti donna inverno 2021 – 22, ora c’è solo da scegliere o aspettare i prossimi saldi invernali, nel frattempo però non dimenticate che prima di Natale ci saranno gli sconti del black friday.

