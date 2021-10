Quando inizia il Black Friday 2021? Date, quanto dura e consigli

Black Friday 2021: la data di inizio in Italia. Quando inizia, quanto dura e consigli per fare acquisti a prezzi scontati sia nei negozi fisici che online.

Quanto manca al black friday 2021? Ci siamo quasi! Manca ormai davvero poco all’appuntamento più atteso dagli amanti dello shopping. La data da segnarsi quest’anno è quella di venerdì 26 novembre 2021, ma come ogni anno gli sconti dureranno ben più di 24 ore.

Da qualche anno al Black Friday si aggiunge infatti il Cyber Monday, cioè il lunedì successivo. Quest’anno il Cyber Monday sarà il 29 novembre e in quella data saranno in sconto principalmente prodotti di elettronica. Ma molti negozi e soprattutto le grandi catene commerciali hanno esteso il periodo dei saldi a tutto il mese di novembre, che è stato così ribattezzato “Black November”.

Data Black Friday 2021 Italia: quando inizia, quanto dura e altre info

Ma quindi quando inizia il Black Friday 2021? Il Black Friday vero e proprio sarà il 26 novembre, data in cui saranno effettuati sconti estremamente vantaggiosi su ogni tipo di prodotto, dall’abbigliamento alla tecnologia, dagli accessori agli elettrodomestici. Ma in realtà gli sconti inizieranno in molti casi prima del 26 novembre. Il consiglio quindi è quello di prepararsi per tempo, sapendo quali sono i prodotti che si vogliono acquistare.

Gli sconti di novembre arrivano in un periodo perfetto anche per chi vuole portarsi avanti con i regali di Natale. Durante il Black Friday si possono trovare vere e proprie occasioni a prezzi stracciati!

Promozioni Black Friday Amazon e Zalando

Durante il Black Friday gli sconti e le promozioni saranno effettuati sia nei negozi fisici come Zara o Mediaworld sia in quelli online come Amazon, Zalando o IBS. Ricordiamo che il Black Friday inizia esattamente alla mezzanotte del 26 novembre (quindi per intenderci durante la notte del 25) dunque già da quell’ora sarà possibile approfittare delle offerte, soprattutto online.

Black Friday 2021: prepararsi in anticipo per approfittare delle offerte migliori

Ora che abbiamo visto quando inizia il Black Friday, vediamo come prepararsi in anticipo per approfittare degli sconti e delle promozioni migliori. Le offerte che possono capitare durante il Black Friday sono spesso davvero vantaggiose, ma per essere certi di fare veri affari è utile prepararsi in anticipo.

Il consiglio, se si hanno già idee su quali sono i prodotti che si desiderano, è quello di fare una lista e controllare il prezzo non ancora scontato. La notte del 25 o la mattina del 26 novembre potrete quindi confrontare i prezzi per controllare con precisione quanto è il risparmio.

Lo stesso consiglio vale per il Cyber Monday, quando ad essere scontati saranno in particolare i prodotti tecnologici ed elettronici. Si tratta di un’occasione perfetta per acquistare telefoni, smartphone, tablet, computer, portatili, videogiochi e tanto altro.

Black Friday 2021: i negozi che aderiscono

Al Black Friday aderiscono tantissimi negozi. Per quanto riguarda i negozi online ovviamente Amazon è tra i più frequentati e durante il Black Friday moltissimi fanno i propri acquisti lì. Ma non c’è solo Amazon. Anche le grandi catene di prodotti elettronici come Trony, Mediaworld, Unieuro ed Euronics aderiscono al Black Friday, e ricordiamo che anche i negozi fisici effettuano grandi sconti durante questo periodo.

Durante il Black Friday vengono acquistati soprattutto prodotti tecnologici che normalmente sono molto costosi, ma in realtà ricordiamo che si può acquistare ogni genere di prodotto a prezzi scontati: durante il Black Friday si possono trovare occasioni molto vantaggiose anche nell’abbigliamento e nel settore della moda, in quello dei mobili, e si possono comprare anche profumi, scarpe, libri e molto altro.

Che cos’è il Black Friday? Un po’ di storia

Anche se ormai il Black Friday è conosciuto da quasi tutti in ogni paese del mondo, alcuni non ne conoscono ancora il significato. Che cosa significa Black Friday? Letteralmente significa “Venerdì Nero” e secondo alcuni il senso sarebbe legato alle auto nere che si incolonnavano in strada davanti ai negozi, mentre altri sostengono che il riferimento sia alle vendite dei negozi che passavano dal rosso (negativo) al nero (positivo).

Il primo Black Friday risale ormai a quasi cento anni fa. Era infatti il 1924 quando il negozio Macy’s di New York decise che il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento avrebbe applicato grandi sconti su moltissimi prodotti. Oggi il Black Friday si è diffuso quasi in tutto il mondo, diventando un fenomeno globale.

Resta aggiornato sulle ultime offerte del Black Friday

E questo era tutto quello che c’è da sapere sul Black Friday 2021, con i consigli utili per approfittare delle offerte migliori. Ricapitolando, la data di inizio del Black Friday 2021 Italia è il 26 novembre.

Se amate lo shopping, seguiteci su Donne sul Web: vi aggiorneremo sulle occasioni più interessanti del Black Friday 2021 per ogni tipo di prodotto e nelle varie città.