Black Friday 2021 Euronics. Offerte, sconti e promozioni Tv

Black Friday Euronics 2021 quando inizia. Sconti iva e rottamazione sull’acquisto di smart Tv. Ecco quali sono le migliori offerte del volantino Euronics.

Black Friday 2021 – I negozi si preparano all’arrivo degli sconti del venerdì nero, tradizione americana ormai abbracciata in pieno anche in Italia. Le offerte maggiori come sempre ci saranno a fine novembre, ma soprattutto sulla tecnologie ci sono già promozioni da non perdere. In particolare da Euronics, che per le Tv ha previsto uno sconto ad hoc a cui accompagnare il bonus rottamazione.

Analizziamo quindi le date e quali sono le offerte attualmente disponibili nel volantino dello store di elettronica.

Quando inizia il Black Friday su Euronics

Il giorno del Black Friday è il 26 novembre 2021 quest’anno, con offerte incredibili che proseguiranno fino al cyber monday, ovvero il lunedì successivo.

Tuttavia sappiamo che gli sconti e le promozioni iniziano molto prima da Euronics. Infatti, sfogliando il nuovo volantino si trovano, già oggi e fino al 27 ottobre, occasioni da non perdere per acquistare Smart Tv di ultima generazione a prezzi scontati.

Black Friday Euronics Smart Tv in offerta

La promo di Euronics prevede un doppio sconto per chi acquista Tv: sull’Iva e sfruttando il bonus rottamazione tv statale. Per effetto di questo, si trovano televisori di ultima generazione con sconti altissimi. Ecco alcuni esempi.

Samsung Smart TV 4K 65 pollici

Modello in offerta da Euronics (fruendo del bonus Tv e dello sconto Iva) a 497,54 euro (597,54 € senza la rottamazione) a fronte di un prezzo iniziale di 729 euro.

Samsung Smart TV Q Led 50 pollici

Modello carbon silver, dotato di tecnologia 4K, in offerta a 792,62 euro anziché 1.089 euro. Senza una vecchia Tv da rottamare potete comunque acquistarlo al prezzo scontato di 892,62 euro.

Hisense Smart Tv da 75 pollici

Modello con 4K, tecnologia ultra HD, Wifi e quant’altro. Disponibile al prezzo scontato di 718,85 euro sfruttando l’incentivo sulle Tv (818,85 € senza), a fronte di un costo iniziale di 999 euro.

Panasonic Smart Tv Oled da 55 pollici

Televisore con tecnologia ultra HD e 4K, in sconto a 1.292,67 € invece che al prezzo pieno di 1699 euro. Senza il bonus rottamazione potete comunque acquistarlo al prezzo di 1.392 euro.

Euronics black friday 2021 sconti su televisori

Questi alcuni dei modelli attualmente disponibili per godere appieno lo spettacolo e la qualità visiva offerta dalle televisioni di ultima generazione. Come visto anche se il Black Friday 2021 non è ancora ufficialmente iniziato, le promozioni disponibili da Euronics sulle smart Tv prevedono già percentuali altissime.

Ciò grazie alla combinazione dello sconto Iva (22%) e del bonus rottamazione previsto dal governo. Insomma, in attesa di sconti ancor più ghiotti, se avete in mente di acquistare una nuova televisione, anche in considerazione del passaggio alla nuova tecnologia di trasmissione digitale in atto, questo potrebbe già essere il momento giusto.

