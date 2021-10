Black Friday 2021 Unieuro. Offerte smartphone, Apple e Smart Tv

Black Friday Unieuro 2021 data. Ecco le migliori offerte su smartphone e prodotti di tecnologia presenti nel volantino Unieuro.

Black Friday Unieuro. Anche quest’anno torna il tradizionale appuntamento con il venerdì nero degli acquisti, con sconti importanti sui prodotti tecnologici e non solo. Unieuro è uno dei negozi che partecipa all’iniziativa, con offerte su prodotti come iPhone, Smartphone e Smart Tv presenti già da ora nel volantino.

Vediamo allora come funziona e quanto dura il black Friday Unieuro 2021 e quali sono le offerte lampo disponibili.

Quanto dura il Black Friday di Unieuro?

Il giorno ufficiale del venerdì nero, è previsto per il 26 novembre 2021. Da questo venerdì e nei giorni seguenti, si troveranno sconti incredibili su tutti i prodotti in negozio. Questo fino al cosiddetto cyber monday, che quest’anno capita lunedì 29 novembre.

Tuttavia Unieuro ha previsto una serie di offerte imperdibili che iniziano molto prima di queste date e che sono già presenti in volantino. In altre parole se siete a caccia di un’occasione sui prodotti di tecnologia ecco cosa potete acquistare in promozione fin da ora.

Black Friday Unieuro 2021 Smartphone scontati

Tantissime le promozioni sottocosto Unieuro sugli smartphone. Eccone alcuni esempi.

Samsung Galaxy A12

Disponibile con sconto del 17% a 164,99 euro, invece che 199,90. Si tratta di uno speciale modello con 6.5 pollici, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria. Ma ci sono anche altri prodotti Samsung in sconto, ad esempio il Galaxy S20 FE a 399 euro (meno 19%) solo online.

Xiaomi Redmi Note 9T

Uno degli smartphone più apprezzati del momento, scontato del 36% e in vendita a 189 euro anziché 299. Possiede la tecnologia 5G, schermo da 6.53 pollici, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria. Fra gli altri modelli Xiaomi segnaliamo il Mi 11 Lite in offerta speciale a 279,90 euro (scontato del 20% rispetto al prezzo originale).

Black Friday Unieuro Apple prodotti scontati

Per quanto riguarda i prodotti Apple troviamo cellulari, computer e molto altro.

iPhone 12

Il modello iPhone 12, nelle colorazioni blu, nero o bianco, al prezzo scontato di 779 euro (anziché 889 euro). E’ uno dei prodotti più apprezzati, dotato di 128 GB, schermo da 6.1 pollici, 5G e sistema operativo iOS 14. Per chi vuole qualcosa in più in termini di prestazione, disponibile anche il modello iPhone 12 Pro, a 989 euro.

MacBook Air 13”

Modello scontato del 21% e in vendita a 959 euro (invece di 1.228) online e in store. Possiede 256 GB di memoria, 8 GB di RAM e schermo da 13.3 pollici oltre a tante altre qualità. Se invece preferite altri modelli scontati Apple, occhio al MacBook Air Computer portatile grigio, disponibile a 799,90 euro.

Inoltre ci sono numerose offerte su altri pordotti tecnologici come: Apple Watch, Airpods, iPad e Beats.

Black Friday Unieuro Smart Tv in offerta

Infine, per chi è alla ricerca di un nuovo televisore, ecco le occasioni attualmente disponibili nel volantino di Unieuro.

Smart Tv Sony 32 pollici

In vendita a 299 euro, con lo sconto del 14% rispetto al prezzo iniziale di 349 euro. Possiede la tecnologia HD e quella LED del display. Modello compatibile con il nuovo formato del segnale digitale.

Samsung Smart tv 32 pollici

Disponibile a 300 euro, con lo sconto del 6%, con tecnologia HD, Display Led e formato del segnale per le nuove tecnologie digitali. Questo uno dei modelli più apprezzati di Samsung, ma ovviamente ce ne son altri, con dimensioni maggiori fino a 50 pollici e prezzi ribassati in alcuni casi.

Inoltre, segnaliamo altre Tv di ultima generazione scontate, di marche come Phillips, Telefunken, LG eccetera. Per trovare tutte le singole promozioni disponibili potete consultare il volantino online dello store di elettronica.

Queste le principali offerte attualmente disponibili nei negozi Unieuro, in base al nuovo volantino. In attesa che il Black Friday 2021 incrementi ulteriormente gli sconti, come visto ci sono già promozioni da non perdere su smartphone, prodotti tecnologici Apple e Smart Tv di ultima generazione.

