Black Friday 2021: quali negozi aderiscono?

Black Friday 2021. Vediamo quali sono i negozi aderenti in Italia, quelli da tenere d’occhio per ottenere i migliori sconti.

Il giorno del Black Friday sta per arrivare, e anche in Italia come sempre saranno tantissimi i negozi aderenti. Ma quali sono i negozi da tenere d’occhio per riuscire a ottenere gli sconti migliori? Saperlo è utile per non trovarsi impreparati!

Quest’anno la data ufficiale del Black Friday è venerdì 26 novembre, anche se come ogni anno gli sconti dureranno ben più di 24 ore. Da tempo ormai al Black Friday si aggiunge infatti anche il cosiddetto “Cyber Monday”, il lunedì successivo (che quest’anno sarà quindi il 29 novembre), quando ad essere in sconto sono principalmente i prodotti di elettronica.

Ma sono tanti i negozi che hanno esteso il periodo dei saldi a tutto il mese di novembre. Unieuro, Amazon, Trony, Zalando ma non solo.

Soprattutto le grandi catene commerciali inziano a fare sconti già ai primi di questo mese. Gli sconti saranno poi sempre più numerosi, e in prossimità del 26 novembre si potranno fare grandi affari non solo per elettrodomestici ed elettronica ma anche per libri, abbigliamento, prodotti per la casa e per l’arredamento, prodotti estetici e di bellezza fino ad arrivare a viaggi e biglietti aerei.

Black Friday 2021: negozi aderenti

Ecco una lista di alcuni tra i negozi più importanti che aderiscono al Black Friday 2021:

Elettronica

Mediaworld

Unieuro

Trony

Euronics

Freeshop

Comet

Samsung

Trendevice

Apple

Amazon

Casa e arredamento

Aosom

Bauzaar

Unieuro

Freeshop

Kasanova

Comet

Leroymerlin

Salute e bellezza

Bottega Verde

Sensilab

Trilab

Ditano

Marionnaud

Revolution beauty

Moda e abbigliamento

Reebok

OVS

Groupon

Napapijri

Gioiapura

Bluespirit

Hawkersco

Adidas

Rinascente

Zalando

Editoria

Mondadori

IBS

Libraccio

Feltrinelli

Tempo libero e turismo

Groupon

Multiplayer

Booking.com

Alimentare

Coop

Carrefour

Conad

Auchan

Telefonia e internet

Nordvpn

Aruba

Wind

Black Friday 2021: non solo Amazon

Come abbiamo visto, i negozi che aderiscono al Black Friday sono davvero tantissimi. Certo, Amazon è il negozio online più grande che esista e molti fanno qui i propri acquisti, ma non è detto che le migliori offerte si trovino solo su Amazon.

Il Black Friday 2021 di Amazon sarà comunque piuttosto duraturo, come ormai ogni anno. Si inizia dal venerdì 26, con grandi offerte sia a tempo che illimitate. Poi nei due successivi giorni vengono lanciate promozioni ogni ora con sconti fino all’80%. Le offerte possono interessare ogni tipo di articolo: telefoni, televisori, computer ed elettrodomestici ma anche articoli per la casa, accessori per la macchina o giochi per bambini.

Vedi anche: Black Friday 2021 data inizio e quanto dura

Black Friday negozi: tutti i prodotti più venduti

Ogni anno durante il Black Friday vengono venduti soprattutto prodotti di elettronica ed elettrodomestici ma non solo. Sono molto cercati anche libri e dischi, vestiti e scarpe, profumi, videogiochi, mobili, prodotti per la casa, attrezzi da giardino e alimenti per animali.

L’anno scorso ad esempio i prodotti più venduti durante il Black Friday sono stati il televisore QLED Samsung 55″, l’Apple iPhone 12 mini, la piastra per capelli professionale ghd Gold, l’iRobot Roomba, il Samsung Galaxy M31, il robot da cucina Bosch, la Playstation 4 e l’orologio Fitness Tracker Xiaomi Band 5. Ma sono stati venduti anche tantissimi prodotti più comuni a prezzi scontati, dagli spazzolini elettrici al caffè in cialde, dal detersivo alle lampadine.

Black Friday 2021: il Green Friday

Ormai da qualche anno una rete di imprese eco-solidali, la Envie, ha dato vita in Francia al cosiddetto Green Friday, l’alternativa che preferisce il verde al nero. E anche in Italia piano piano si sta facendo strada questo nuovo modo di proporsi durante il periodo del Black Friday.

Ikea ad esempio propone un Green Friday con il servizio “Riporta e Rivendi” e dando la possibilità di rivendere i propri mobili Ikea usati. Città del Sole invece, la catena di negozi di giocattoli, dal 26 al 28 novembre propone ai propri clienti la possibilità di supportare sei diversi progetti di riforestazione, dall’Italia all’Australia al Madagascar. Anche il Black Friday di Lush, il negozio di cosmetici cruelty-free fondato in Inghilterra, è green. In compenso Lush fa grossi sconti il 26 dicembre, sia nei negozi fisici che online.

Black Friday 2021: qualche consiglio

Per finire, qualche suggerimento. Consigliamo sempre di controllare in anticipo i prezzi dei prodotti che avete intenzione di acquistare e di confrontarli poi con i prezzi scontati. In questo modo saprete davvero quale è il risparmio effettivo. E cominciate già a guardare nei vari siti e negozi fisici, perché spesso le offerte cominciano con un certo anticipo

Seguiteci giorno per giorno per sapere quali saranno le offerte migliori per ogni tipo di prodotto!

Vedi anche: Regali per farsi perdonare