Black Friday 2021 OVS. Sconti, offerte e promozioni abbigliamento

Black Friday OVS 2021. Ecco le offerte su maglie, felpe, jeans e vestiti donna, uomo e bambino. Date e promozioni venerdì nero OVS.

Black Friday 2021. Anche OVS, il negozio di abbigliamento uomo e donna presente in tutta Italia, partecipa ai tradizionali sconti del venerdì nero. Lo scorso anno da Ovs i ribassi furono del 20% su tutti gli acquisti (con un 30% applicato su una spesa minima di 100 €). Quindi anche quest’anno ci saranno promozioni da non perdere per rinnovare il proprio guardaroba.

In attesa degli sconti più significativi, vediamo quali sono quelli già disponibili e su quali prodotti per uomo, donna e bambini.

Black Friday OVS 2021 saldi anticipati online

Per chi ama lo shopping online, su ovs.it è già disponibile uno sconto del 15% su tutti i prodotti della linea GAP. Ecco le proposte più interessanti caso per caso.

Black friday OVS abbigliamento Donna

Partiamo dai i pullover in cotone con lavorazione e disponibile in 5 diverse colorazioni, è in offerta a 38,21 euro (invece di 44,95 €).

Sempre di marca GAP i pantaloni Joggers in felpa con ricamo, disponibili in tanti colori diversi al prezzo di 33,96 euro, anziché 39,95. Ma ci sono anche le camicie, come ad esempio il modello di flanella a quadri al prezzo scontato di 42,46 euro. Mentre chi cerca degli shorts in denim, troverà un modello con bottoni a 17 euro. Sui cappotti invece non ci sono ancora offerte, che però arriveranno con l’avvicinarsi del fatidico venerdì nero.

Black friday OVS abbigliamento Uomo

Per quanto riguarda gli uomini attualmente gli sconti sono su maglie, felpe e piumini. Ad esempio la felpa full-zip con cappuccio GAP, in 4 diverse colorazione è in vendita 36,51 € (invece che 42,95).

Poi ci sono i piumini trapuntati a collo alto, in promozioni a 76,46 euro, invece che 89,95. Mentre i modelli smanicati sono scontati al prezzo di 42,46 euro. Interessanti anche i jeans modelli slim fit a 50,96 euro invece di 59,95 euro. Tutti questi modelli sono della linea GAP, mentre l’abbigliamento del marchio PIOMBO al momento non è in offerta. Per trovarli bisognerà attendere l’avvicinarsi del venerdì nero.

Black friday OVS abbigliamento bambini

Anche per i più piccoli ci sono già alcune offerte interessanti da Ovs. Alcuni esempi? Le T-Shirt con stampa logo fantasia per bambine in offerta a 11,01 euro. Ma anche i pantaloni Joggers con logo a 16,96 invece che 19,95, passando per i jeans fino alla giacca full-zip in misto cotone, al prezzo di 46,71 euro invece che 54,95.

Per i bambini invece ci sono promozioni sulle felpe con zip e cappuccio a 33,96 euro (in 3 diversi colori) e suoi piumini reversibili al costo di 38,21 euro. Non mancano anche qui proposte su pantaloni della tuta o jeans. I modelli possono essere scelti con riferimento all’età del destinatario.

OVS Black Friday quando inizia e cosa attendersi

Come visto al momento le promozioni più interessanti sull’abbigliamento OVS sono online. Mentre per gli sconti in negozio bisogna ancora attendere venerdì 26 novembre 2021, data di inizio del black friday 2021. Tuttavia non si può escludere che già da qualche giorno prima ci siano sconti anticipati.

Le percentuali poi saliranno sicuramente nel week end del black friday nei negozi, come già successo lo scorso anno, fino al cyber week in calendario lunedì 29 novembre. In attesa di questo momento potete già iniziare a fare acquisti sui prodotti scontati che vi abbiamo descritto. Oppure potete visionare il volantino OVS, per scegliere i capi di abbigliamento da acquistare durante il venerdì nero in arrivo.

