Black Friday 2021 elettrodomestici. Sconti e promozioni

Black Friday elettrodomestici 2021. Dalle lavatrici ai frigoriferi. Ecco quali sono le migliori offerte in volantino per acquistare un elettrodomestico.

Black Friday 2021. Il conto alla rovescia per l’arrivo degli sconti del venerdì nero di fine novembre è già partito. Ma attenzione perché le offerte e gli sconti, anche con percentuali elevate sono già disponibili nei negozi e negli store online. In particolare se sei alla ricerca dell’affare giusto per rinnovare casa con un o più elettrodomestici di ultima generazione, di seguito una selezione delle migliori offerte attualmente disponibili.

Black friday 2021 lavatrici scontate

Lavatrice Candy Rapidò

Modello color bianco a caricamento frontale, con classe di efficienza energetica A, peso di 10 Kg e 1400 giri al minuto. Disponibile nei negozi Unieuro a 427 euro, con sconto del 38% rispetto al prezzo iniziale.

Samsung lavatrice carica frontale

Modello da 9Kg, con classe di efficienza energetica A e 1400 giri al minuto, al prezzo di 549 euro nei negozi Mediaworld, potendo usufruire di uno sconto robusto rispetto al costo iniziale di 899 €.

Black Friday 2021 lavastoviglie

Lavastoviglie Beko

Lavastoviglie di libera installazione, con 14 coperti e larghezza di 598 mm, disponibile al prezzo di 373,99 euro nei negozi Unieuro (-25% rispetto al prezzo di listino).

Se invece, cercate una lavastoviglie in offerta su Amazon, potete dare un’occhiata al modello Electrolux EES47311L, con connettività integrata, disponibile a 413,75 € (con sconto del 13%). Anche in questo caso di libera installazione, che vi consente quindi di sistemarla come preferite in casa vostra, senza per forza effettuare lavori complicati.

Black Friday frigoriferi in offerta

Frigorifero Bosch – KGN39VWEQ – Bianco

Troviamo questo modello di frigorifero combinato, dotato di sbrinamento automatico, in offerta da Euronics al prezzo di 549 euro anziché 649 € (-15%).

CANDY Frigorifero Doppia Porta da Incasso

E’ un prodotto a libera installazione disponibile in promozione su Amazon, al prezzo di 224 euro, anziché 240 come previsto originariamente. Nonostante il prezzo contenuto si tratta di un buon modello di classe energetica A+.

Condizionatori in offerta 2021

Beko BIVPO 090/BIVPO 091

Si tratta di un condizionatore con split system, di color bianco in offerta da Unieuro al prezzo di 199 euro (-42% rispetto al prezzo iniziale). Semplice ed elegante svolge al meglio le sue funzioni. Ma se siete alla ricerca di altro, vi basterà cercare climatizzatori su Amazon e vi si aprirà un mondo di altre opportunità.

Black friday elettrodomestici quanto dura

Abbiamo visto le principali offerte attualmente disponibili sugli elettrodomestici, ma ne trovate tantissimi altri facendo altre ricerche su Amazon o negli altri store. Con l’avvicinarsi del Black Friday vero e proprio, ovvero del 26 novembre 2021, gli sconti aumenteranno ancora di più su questi prodotti, ma anche su asciugatrici, forni e quant’altro. Anche nel week end successivo e fino al cyber monday di lunedì 29 novembre ci saranno grandi occasioni da lasciarsi sfuggire.

Quindi se stai pensando di dare un tocco di modernità alla casa o semplicemente sostituire un apparecchio ormai obsoleto, puoi approfittare fin da subito delle promozioni qui riportate o delle altre presenti online o nei volantini dei negozi specializzati.

