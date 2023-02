Vuoi arredare una casa piccola? Allora non ci sono altre scelte: devi puntare sul decluttering. Lo stesso vale se vuoi vendere il tuo appartamento e migliorarlo in poco tempo. C’è un trasloco in vista? Devi fare decluttering in casa e nell’armadio.

Il segreto per migliorare gli spazi in cui viviamo è semplice: basta poco per renderli completamente diversi. A volte è una questione di gusto ma spesso è l’attaccamento alle cose che rende tutto più caotico, pensiamo di dover mostrare per apparire.

E invece tutte le tecniche di space cleaning ci dicono il contrario. Bisogna togliere il superfluo, questo è anche uno dei principi nei libri di Marie Kondo. Ma come?

Che cosa è il decluttering?

Con questo termine intendiamo la capacità di eliminare ciò che non serve in un ambiente. Si può fare decluttering in casa o in un ufficio e si può essere più specifici. Ad esempio avviando un processo di decluttering in un armadio.

L’obiettivo è quello di portare ordine e migliorare gli ambianti, sia dal punto di vista estetico che funzionale. Nella routine quotidiana, la casa diventa un magazzino in cui si accumulano oggetti più o meno utili. Togliendo ciò che non serve e mettendo tutto al proprio posto possiamo dare ordine visivo e funzionale al luogo in cui viviamo.

Perché fare decluttering?

I motivi che dovrebbero spingerti a migliorare l’organizzazione della casa sono tanti. In primo luogo è importante avere più spazio eliminando oggetti inutili, questo per sfruttare al massimo la tua dimora e per ottenere un risultato estetico importante.

Però ci sono delle situazioni particolari che dovrebbero spingerti a pensare un’azione di decluttering in casa. Ad esempio? Questa tecnica funziona quando hai bisogno di ritrovare equilibrio e serenità, magari per dimenticare particolari situazioni personali.

Liberarsi degli oggetti vecchi e inutili è un modo per lasciare i pesi del passato e avviare dei cambiamenti che fanno bene allo spirito. Poi ci sono delle motivazioni più pratiche. Ad esempio, se fai decluttering prima del trasloco ottimizzi i tempi e spendi di meno.

Come iniziare a fare decluttering

Cerchi un buon metodo per Il primo punto per affrontare questo argomento è trovare la giusta motivazione. A volte il vero problema e avviare il processo: come riuscire a fare decluttering? Senza pressioni, con calma: solo così puoi scegliere cosa tenere e buttare.

Una volta individuato il metodo, devi procedere con progressività: bastano 5 minuti al giorno. Consiglio di scegliere da una stanza: fai una foto prima di iniziare a fare decluttering, porta a termine il lavoro e ripeti l’azione per immortalare un’immagine.

Metti a confronto prima e dopo: il risultato ti darà la motivazione per riordinare casa ed eliminare le cose superflue. Devi avere il coraggio di buttare le cose che non ti servono.

Come fare decluttering a casa?

Ecco una tecnica efficace per avviare lo space cleaning con il decluttering. Inizia con una ricognizione. Prepara dei sacchi per carta, plastica e indifferenziato più uno scatolone.

Quest’ultimo sarà utile per mettere da parte ciò che vuoi riciclare. Prendi un foglio di carta o una nota sullo smartphone (puoi utilizzare una to do list app), crea tre sezioni: tenere, buttare, non so. Poi inizia a guardare con attenzione ogni angolo.

Inserisci i vari oggetti in una delle caselle.

Quello che deve essere buttato ha già una destinazione: chiudi i sacchi e porta tutto nel contenitore giusto. Lascia passare qualche giorno e torna sulla lista delle incertezze per ricominciare e fare un’ulteriore cernita seguendo la checklist del decluttering.

Vuoi evitare di tornare sui vecchi errori? Inizia a liberarti anche di tutti i luoghi e delle abitudini per accantonare oggetti come i portamonete e i mobili senza una reale utilità – se non quella di accumulare ed esporre oggetti – sparsi per casa.

Cosa buttare per avere ordine in casa

Vuoi fare decluttering in tutti gli spazi del tuo appartamento? Ecco una lista di oggetti da buttare. Ovviamente devi sempre valutare prima di prendere una decisione. Ma nella maggior parte dei casi il risultato è garantito per alleggerire l’armadio e la casa:

Libri di cucina.

Pentole e padelle rovinate.

Elettrodomestici che non funzionano.

Ciotole e contenitori.

Barattoli di vetro

Giornali vecchi.

Libri

Medicine scadute.

Make up che non usi più

Creme scadute.

Valigie.

Quel kit di decoupage.

Elastici e fascette

CD, DVD, VHS.

Candele e incensi.

Portacandele.

Bomboniere.

Ninnoli di argento e porcellana.

Vasi brutti e inutili.

Cavi audio/video.

Caricabatterie.

Smartphone rotti.

Abiti vecchi.

Accessori che non usi.

Decluttering delle scarpe.

Biglietti di auguri.

Zaini rotti e usurati.

Souvenir kitsch.

Calzini spaiati.

Bigiotteria desueta.

Borse, cinte, occhiali rotti.

Tazze da caffè mai usate.

Piumini, piumoni e coperte

Magneti, batterie, spillette.

Materiale per l’ufficio.

Monete sparse per casa.

Penne e matite.

Regali da riciclare.

Vestiti e giochi per bambini.

Vecchi libri di scuola e quaderni.

Contenitori inutili.

Decluttering dei vestiti.

Peluche.

Scontrini.

Borse di plastica.

Coppe, medaglie e scudetti.

Contenitori per piante / vasi.

Scatole di cartone vuote.

Devi buttare tutto? Prima di fare decluttering nell’armadio e in casa per liberare spazio valuta sempre ogni aspetto, dall’utilità al carico dei ricorsi che potrebbe investirti.

Da leggere: come fare il cambio di stagione

Cosa fare degli oggetti eliminati?

Ultimo passo per portare a termine il tuo progetto di decluttering in casa e nell’armadio: riciclare. Sì perché non è detto che bisogna portare tutto in discarica. Quando fai la cernita di oggetti e indumenti da eliminare puoi anche decidere.

Investi un po’ di tempo per dare una seconda vita a ciò che non ti serve. Potrebbe essere conveniente per te. In primo luogo puoi pensare di dare qualcosa ad amici e parenti: se gli oggetti e i vestiti sono in buono stato non sarà un problema liberarsene.

Altra soluzione per fare decluttering: puoi puntare sulla beneficenza. Fai una selezione del guardaroba, individua ciò che è praticamente nuovo e portalo in un’associazione per i bisognosi. Ciò che non ti serve può fare comodo a chi ha poco o niente.

In alternativa puoi utilizzare una delle tante app per vendere oggetti usati online. Tra queste ricordiamo Vinted o Etsy, perfette per aiutarti a liberare gli spazi e fare decluttering a casa o nell’armadio. Così puoi anche guadagnare qualcosa.