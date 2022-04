Le 5 migliori cucine Ikea 2022

Ecco le migliori cucine Ikea del, classiche moderne, stile country o industrial. Guarda le ultime novità del catalogo Ikea

Pratiche funzionali e di design, le cucine Ikea 2022 offrono soluzioni diverse per ogni tipologia di arredi e per tutti i gusti. Tra le novità spiccano quella in legno e le cucine colorate. Quindi se hai in mente di cambiare i mobili della tua cucina dai uno sguardo prima a queste foto scelte dal catalogo dell’azienda svedese.

Cucine Ikea 2022

In tema di arredamenti economici Ikea vanta una linea di design sempre all’avanguardia rispetto ad altri marchi sempre economici. Insomma una cucina come questa in foto dallo stile contemporaneo e con un tocco vintage, arreda l’ambiente con eleganza e funzionalità.

Lo stesso sistema può essere realizzato combinando mobili e colori diversi in una casa più piccola o in un loft con arredi stile industriale come mostra il catalogo Ikea.

Cucine Ikea 2022 colorate

Se ti piacciono i mobili lucidi e colorati sappi che rientrano tra le tendenze design del 2022, quindi anche la tua cucina puoi arredarla con un tocco di colore. Ad esempio il nuovo sistema KALLARP presenta ante lucide in color mogano con finiture dorate o dallo stile più moderno.

Cucine Ikea stile rustico

Cambiare la cucina costa e non sempre si può andare dietro le tendenze di designa. La soluzione più intelligente è quella di optare per uno stile che non conosce tempo come quello rustico con un tocco moderno magari puntanto su un colore come il grigio scuro come questo della linea AXSTAD.

Cucine Ikea 2022 color legno

E infine se suoi restare sul classico, tra le novità trovi anche arredi in color marrone con venature effetto noce che non passano mai di moda.

Queste sono solo cinque idee per rinnovare la cucina secondo Ikea 2022, tuttavia da quest’anno il catalogo Ikea è solo digitale pertanto lo trovi nel sito ufficiale dove ci sono ben 33 soluzioni di idee di arredamento per sostituire i mobili della tua cucina.

