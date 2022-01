Tendenze arredo casa 2022, vintage, colore ed Eco-sostenibile

Ecco le migliori tendenze per arredare la casa nel 2022, colore, stile eco-sostenibile pezzi di design usati e reinventati, stile country chic sono i trend dell’anno dell’interior design. Foto idee e consigli

Per arredare la casa nel 2022 secondo le nuove tendenze si parte dai colori, dalle nuove forme arrotondate che tornano di moda e dai materiali eco sostenibili. Nel mezzo si collocano lo stile glam, quello nordico e quello vintage che non passa mai di moda.

Ecco sette soluzioni per cambiare il volto alla tua casa senza spendere un patrimonio.

Come arredare la cucina nel 2022

Da tempo la cucina è tornata ad essere al centro della casa, il luogo dove si socializza ma anche dove si lavora. Ecco come realizzare un ambiente elegante multifunzione dalle tonalità calde con la nuova cucina SINARP in legno scuro di IKEA

La cucina bianca: una soluzione elegante

Tecnologia e tradizione rendono questa cucina versatile e adatta per ospitare gli amici a cena e anche per lavorare. Il bianco è la soluzione migliore per arredare uno spazio piccolo, e sfruttando l’altezza si può ricavare lo spazio per mettere l’isola

Tendenze arredo 2022: il soggiorno

Il tema della sostenibilità non è una moda del momento è il presente e il futuro. Arredare con materiali sostenibili unitamente a colori che chiari in contrasto con il legno, è il trend scelto da H&M Home 2022 per arredare gli ambienti del salotto.

Tavoli e tavolini di design scandinavo

Colori tenui nei toni della terra e ispirati dalla natura, materiali naturali e nuove forme arrotondate caratterizzano il nuovo stile dei designer scandinavi di Bolia.

Tendenze casa 2022: mescolare colore e stili diversi

Abbinare colori e stili diversi non è semplice. Tuttavia, con molta pazienza e prendendo spunto dallle nuove soluzioni Ikea per arredare la sala da pranzo si possono creare ambienti particolari caldi e accoglienti.

Più sobria e d’ispirazione retrò la soluzione proposta da Westwing che mescola le sedie realizzate materiali di tendenza come la paglia di Vienna ad un tavolo in legno di mango scuro

Arredamenti vintage

Che si tratti di moda, musica o design per la casa, tutte le tendenze tendono a ripetersi in modo ciclico con il passare dei decenni. Qundi anche l’arredamento vintage torna in auge. Puoi scegliere tra mobili curvi, materiali in rattan, marmo, tessuti in velluto, ma anche colori anni ’70 e arte astratta nei tappeti tessuti e pareti.

Queste sono le tendenze arredo 2022, come vedi il colore dell’anno Very Peri, non è tra i trend più forti in tema di arredamento ma è il verde secondo i migliori interior designer il colore più adatto per la casa. A te la scelta!

