Arredare la casa online o cambiare lo stile di una stanza ti fa risparmiare soldi ma devi dedicare del tempo nella ricerca dei siti più sicuri è affidabili. Ecco i migliori portali dove comprare.

Come arredare una casa online? Sul web ci sono molti rivenditori a iniziare dal gigante Ikea, ma non è l’unico portale dove scegliere gli arredi a prezzi convenienti. Ci sono soluzioni che ti consentono di acquistare mobili di design a prezzi convenienti, oltre ad altri portali dove puoi acquistare mobili e accessori. Eccoti 5 idee che ti aiutano ad arredare casa con stile gusto e senza spendere cifre impossibili.

Come arredare la casa con stile e gusto

Sebbene il design subisce le tendenze, partiamo dal presupposto che gli arredi della casa non sono un abito che puoi cambiare ogni stagione secondo i colori della moda, quindi se comprerai una cucina blu perché Pantone lo indica come colore dell’anno, sappi che ti stancherai presto. Mentre il nuovo catalogo Ikea 2021 ci insegna che la cucina in legno si accosta facilmente a materiali e colori diversi.

L’altro consiglio utile per arredare una casa con uno stile personale è quello di comprare un pezzo alla volta in modo da personalizzare l’ambiente. Per esempio se ti piace leggere prima di andare a dormire il comodino oggi può essere sostituito anche con un tavolino con gradini come questo del nuovo catalogo Zara Home

Ci piace di più la nuova soluzione del catalogo Ikea 2021. L’oro negli arredi (se non si esagera), aggiunge un tocco glam alla camera da letto o al salone, rendendo lo stile stile più particolare e sofisticato.

Questi sono solo alcuni esempi per dire: ” guarda che arredare la casa online è possibile basta avere pazienza e fantasia.” Tuttavia vediamo dove comprare i mobili online.

Arredare la casa online: i siti più affidabili

Il primo produttore è ovviamente Ikea, alcune soluzioni d’arredo per interni o esterni possono essere acquistate direttamente dal sito ufficiale. Ovviamente se dovete comprare una cucina conviene andare direttamente da Ikea, di contro se dovete comprare un bagno potete farlo anche online.

Westwing Italia

Su Westwing bisogna essere veloci, il portale offre arredi di design scontati quindi si possono fare ottimi affari. Ma bisogna saper scegliere e decidere in tempi brevi.

L’unico svantaggio del servizio di Westwing e la consegna, talvolta i tempi di tre o quattro settimane sono troppo lunghi. Comunque Westwing italia ha una linea di arredi suoi nella sezione Westwingnow del sito. Ci sono mobili e tessuti ma anche accessori per la casa, in questo caso i tempi di consegna sono decisamente sono più veloci, ma i prezzi però sono più alti.

Amazon casa

Amazon italia vende anche mobili e oltre ai tanti produttori presenti sull e-commerce Amazon casa ha una sua linea di design. Insomma trovate dlla cabina armadio a mobiletti, bagni letti e poltrone varie oltre a tavolinetti di design realizzati in legno vetro e ferro. Qui trovate il prezzo

I vantaggi di Amazon oramai sono noti, la consegna la facilità di comunicazione, la riconsegna sono tutte quei servizi che nessuno ad oggi garantisce con la puntualità dell’azienda di Bezos, anche se comprate un bicchiere o un dentifricio. Insomma in tema di tempi e servizi Amazon non lo batte nessuno.

H&M Home e Zara Home

H&M Home non ha punti vendita facilmente raggiungibili, meglio il servizio online. Tuttavia la linea arredi è limitata. Zara Home invece ha i negozi, ma la tipologia di prodotti in vendita è a complemento non è la soluzione per arredare casa. Quindi tessuti lenzuoli o accessori per la cucina sono i migliori prodotti per laa casa che si possono acquistare da Zara Home e H&M

Ecco questi sono alcuni dei siti più affidabili per arredare una casa online con stile e senza spendere una fortuna.

