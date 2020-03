Arredare o rinnovare le pareti della casa con frasi e citazioni, farlo è semplice ma scegliere quelle giuste richiede tempo e fantasia. Ecco le migliori idee per cambiare l’aspetto di una stanza della casa senza spendere cifre importanti.

Scritte frasi belle anche personalizzate, e citazioni decorano ogni ambiente della casa senza rovinare le pareti ma non solo. I wall stickers rimovibili sono una valida soluzione per nascondere i difetti della casa o anche per dare una nuova vita a un vecchio frigorifero o ai mobili della cucina. Ma ci sono anche quelle su tela in tessuto riciclato.



Naturalmente come per ogni idea che riguarda l’arredo della casa, la fantasia e il buon gusto personale hanno la loro importanza. Noi vi proponiamo 5 idee selezionate dai migliori e-commerce di arredamenti fai da, te fra i quali c’è Amazon (che oltre agli adesivi murali ha una sua linea di mobili) il portale di Bider Welten e il sito di vendita online wall-art.it



Adesivi murali lettere

Frasi di benvenuto in tutte le lingue e con caratteri diversi decorano una parete bianca e un arredo dallo stile minimal in black and white. Questi li trovate sul sito di wall-art in diversi colori e al costo di € 24,99

Lo stesso prodotto in bianco e nero costa molto meno su Amazon Italia e valorizza anche gli angoli più nascosti della casa.

Adesivi murali con frasi e aforismi

Sono quelli più comprati, utili per decorare tutti gli ambienti della casa, dal salone alla camera da letto, alla stanza dei bambini per arrivare a bagno e cucina. Gli stiker da parete piacciono con frasi importanti, dediche, frasi sulla vita o sull’amore come questa che recita: ” La vita ti porta in luoghi inaspettati l’amore ti porta a casa” Ideale per l’ingresso o il soggiorno.

Frasi con citazioni e disegni per la stampa dei bambini

Per decorare le pareti delle stanze dei bambini, favole scritte lettere e disegni vanno sempre bene, scegliere un grande classico però è meglio. Ad esempio le frasi del famoso libro di Antoine de Saint-Exupéry “Il Piccolo principe” piacciono a grandi e piccini e donano alle pareti un risultato spettacolare. Le trovate su Amazon a prezzi accettabili.

Frasi e adesivi murali per la camera da letto

Decorazioni a muro per la parete sopra il letto per non lasciare il muro spoglio oggi è una questione soggettiva, c’è chi ama decorazioni in 3D chi preferisce gli specchi o mensole e libri e chi ama personalizzare .con frasi o scritte che conferiscono un carattere personale all’ambiente più intimo della casa. Sul portale Bider Welten trovate tante soluzioni per una parete personalizzata con pellicole adesive facilmente rimovibili, ma non solo potete anche scegliere anche quadri con scritte e scritture in stampa su tela per ogni ambiente della casa.

Abbelire le pareti di casa con gli stikers è una soluzione per cambiare anche temporaneamente l’aspetto della vostra abitazione senza danneggiare i muri, la scelta delle frasi da applicare è strettamente personale, mentre il colore dei caratteri per mantenere la giusta armonia cromatica deve essere in funzione dell’arredamento.

