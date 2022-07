Vincent Van Duysen, la collezione esclusiva per Zara Home

Design senza tempo materiali naturali per la collezione in esclusiva di Vincent Van Duysen per Zara Home. Ma i prezzi non sono bassi. Ecco tutto il meglio di questa collection.

Zara Home ha lanciato insieme a Vincent Van Duysen una collezione di mobili e accessori realizzata a mano e con i migliori materiali di Castilla y León o dell’Andalusia. Tra questi troviamo rovere massiccio, frassino, cuoio spagnolo, pietra di Campaspero (Valladolid), lino e cotone. Vediamo le foto e quanto costano

Vincent Van Duysen per Zara Home

Divani, sedie poltrone ma anche scrivanie o lampade e accessori di design nei colori neutri sono quanto troviamo in qusta collezione esclusiva creata dall’architetto belga Vincent Van Duysen per Zara Home. Si tratta di pezzi dal design pulito adattabili a qualsiasi tipologia di interni.

La collezione contempla arredi pensati per il relax come le poltrone o i divani ma anche elementi componibili e particolari come questo realizzato in frassino. ( Costa 539,00 euro)

Scrivanie consolle tavolini o sedie dalle linee pulite mettono in risalto i materiali usati e la capacità tutta made in Spagna di lavorare arredi di design in stile scandinavo, ma realizzati a mano.

Come già detto, la nuova linea di Zara arredamento ha infatti lo scopo di mettere in evidenza quanto viene realizzato nel paese iberico.

Vincent Van Duysen per Zara Home. Prezzi

A differenza di tutte le altre collezioni arredi Zara, questa ha prezzi molto più alti. Considerate che uno sgabello realizzato in pelle e in legno lo trovate al costo di 399 euro, mentre poltrone e divani hanno prezzi che arrivano fino ai 4500 euro e oltre.

Insomma la linea di arredamento realizzata da Van Duysen per Zara rientra tra quei pezzi di design fatti a mano che ci piacerebbe avere, anche se il costo non è tra più abbordabili.

Vedi anche: Tendenze arredo casa 2022