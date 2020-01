Zara Home i saldi su mobili accessori e tessuti sono iniziati da poco. Ecco 7 idee di design per rinnovare e decorare la casa, da comprare online e nei negozi.

Per rinnovare la casa a volte basta poco, legno, tessuti e metallo sono da sempre i migliori alleati per abbellire camera da letto salone o anche l’ingresso delle nostre abitazioni e sei sei a caccia di idee ma non vuoi spendere molto i saldi 2020 di Zara Home ti vengono incontro con sconti fino al 50%.

Ecco le migliori soluzioni di design che puoi acquistare risparmiando.

Zara Home saldi invernali 2020

La stagione dei saldi invernali 2020 è nella sua prima fase, quindi si possono fare ancora i migliori affari, vediamo i migliori pezzi che si possono comprare scontati da Zara scelti dal catalogo online del marchio low cost.

I tavolini e gli specchi

In vetro, in marmo o in legno i tavolini da salotto che troviamo nello shopping online di zara Home sono hanno prezzi scontati che vanno dal 27 al 46%, ad esempio questo in vetro marrone e metallo costa circa 80 euro.

Gli specchi arredano le pareti e la tendenza dello specchio rotondo sembra continuare. Questo di Zara Home ha un design particolare grazie alla cornice in legno a forma di goccia. Inoltre il costo di circa 20 euro lo rende particolarmente attraente.

Le lampade in saldo di Zara Home

Ci sono diversi tipi di lampade fra cui scegliere sul sito ufficiale del noto marchio spagnolo. Queste in metallo laccato o opaco vanno ad abbellire una consolle, un comodino o anche un tavolino. Quella più grande ha un costo di 39,99 euro compresa la lampadina.

Tessuti e cuscini

Copripiumini con stampa floreale, a righe, in lino o con rilievo hanno tutti una buona percentuale di sconto, così come le lunzuola. Insomma la scelta per cambiare look alla camera da letto da Zara Home è ampia e varia.

Particolare attenzione va data anche ai cuscini da sempre complemento d’arredo per poltrone, letti e divani, ma con un cuscino si può cambiare l’aspetto di una sedia o di una panca e arredare più angoli e ambienti della casa. Nel catalogo di Zara Home li trovate in tutte le fogge da quelli in velluto a quelli in tessuti vari con prezzi che variano da un massimo di 29,90 euro a un minimo di 9,90 euro

Vasi in terracotta vetro o metallo, candele, candelabri e altri altri accessori decorativi per la casa, completano l’offerta di Zara Home saldi 2020 che con poca spesa ci consente di rinnovare alcuni ambienti della nostra abitazione.

