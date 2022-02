H&M Home 2022 la nuova collezione primavera estate

Per H&M Home i colori di tendenza per arredare la casa sono: il verde, i toni pastello mescolati agli arredi in legno. Ecco foto e novità del nuovo catalogo arredi e accessori di design a prezzi low cost.

H&M Home 2022 non segue le tendenze di Pantone ma predilige colori neutri e delicati dove a spezzare è il verde salvia nei tessuti e negli accessori. Ecco le ultime novità per chi desidera rinnovare gli arredi con accessori o mobili a prezzi low cost

H&M Home catalogo 2022

La collezione di H&M Home conferma che il verde negli arredi e tessuti se mescolato con i toni neutri, dona un tocco rilassante ed elegante a tutti gli ambienti della casa, come ad esempio la camera da letto

Ma le tonalità chiare del color salvia può convivere anche con le gamma cromatica dei gialli o del color lavanda. Tutta la nuova collezione del catalogo H&M 2022 è concentrata sui queste tre tonalità nei tessuti così come negli accessori di design.

Tuttavia per rinnovare la casa e renderla più luminosa in primavera estate, spesso bastano pochi pezzi, anche sostituire i cuscini, magari scegliendo tessuti con fantasie ispirata all’arte astratta, può essere sufficiente per seguire le nuove tendenze di design e può fa la differenza.

Per quanto riguarda gli arredi, legno e vimini sono i materiali che predominano in questo catalogo del colosso svedese.

Completano la collezione arredi del catalogo H&M, sedie panche, tappeti e anche nuovi specchi. Per quanto riguarda la biancheria c’è da scegliere tra quella per la camera da letto, le tende e la cucina.

Prezzi H&M Home

I costi di H&M casa sono in linea con quelli di Zara Home, ci sono accessori di tutti i prezzi come i nuovi specchi a 29,99 euro o set copripiumini a meno di 50 euro realizzati in doppio satin. A differenza di Zara però trovare i negozi fisici di H&M Home non è semplice, pertanto se vi piace qualcosa di questa nuova collezione è consigliabile acquistare online.