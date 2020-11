Come arredare un bagno piccolo o grande con stile secondo le esigenze e secondo le tendenze? Ecco le idee da copiare dai migliori interior designer e le soluzioni per arredare la stanza da bagno con poca spesa.

Come arredare un bel bagno piccolo grande con vasca o doccia? La scelta dipende dallo stile della casa, dallo spazio e dalle esigenze personali. Esistono delle belle soluzioni su misura tra cui scegliere, come ad questo bagno grande in marmo bianco e rifiniture nere dallo stile minimal, ma arredare o ristrutturare un bagno, molto spesso dipende da quanto costa.

Arredare un bagno grande con le piante

Se si dispone di una casa grande e di un budget di spesa elevato, il bagno si traasforma in una vera un’oasi di relax e benessere grazie anche alle piante. Una vasca da bagno dalla forma ovale un mix di materiali dallo stile diverso, rendono questa stanza da bagno il luogo dove trascorrere il tempo per rilassarsi e contrastare lo stress.

Arredo bagno Leroy Merlyn

Leroy Marlyn offre soluzioni su misura per ristrutturare e arredare i bagni. Ci sono quelli dallo stile moderno pratico e adatto a tutta la famiglia e quelli più costosi e raffinati. Per esempio questo arredo mattonelle comprese è ispirato alla natura, praticamente è una delle soluzioni più belle del catalogo per trasformare un bagno quadrato.

Come arredare il bagno piccolo stile spa. La soluzione Ikea

Il catalogo Ikea 2021 offre idee spunti per arredare la casa con poca spesa, ma non dimentichiamo che gli interior designer di Ikea sono specializzati per arredare con gusto e stile qualunque ambiente della casa piccola o grande. Questo arredo bagno è stato pensato per un bagno piccolo e un budget limitato. qui il designer d’interni IKEA Fredrik Biel, ha creato l’atmosfera della spa usando colori coordinati con i mobili da bagno della linea HEMNES.

Come arredare un bagno piccolo e stretto

Per arredare un bagno piccolo e stretto laciatevi ispirare dai colori naturali e dalla fantasia. La tendenza dei colori neutri, dei materiali in legno grezzo e del vimini, è il must per chi ama il fascino del passato e della semplicità. Ceste, piante, quadri completano gli arredi della vostra stanza da bagno.

Abbiaaamo visto idee e immagini per arredare un bagno secondo i migliori designer d’interni. Tuttavia se dovete rinnovare i bagni e non avete un budget alto a disposizione, le soluzioni fai da te restano quelle più economiche, magari acquistando mobili da Amazon o scegliendo tra le nuove soluzioni Ikea da personalizzare.

Vedi anche: