Ikea catalogo 2021, la nuova linea arredo cucina e bagno facile da montare e trasportare. Ecco ENHET il nuovo sistema per arredare bagno cucina e lavanderia a prezzi bassi.

Arredare una casa secondo le proprie esigenze costa, non a caso il nuovo catalogo Ikea 2021 contempla unaa nuova linea di mobili multi-funzionali pensati per spazi piccoli, ma volendo si possono arredare anche case più grandi. Ecco come.

Catalogo Ikea 2021: linea ENHET

Soluzioni complete pronte all’uso e pensate per famiglie che debbono conciliare le esigenze di organizzazione negli ambienti piccoli. Il vantaggio di questa novità Ikea è che il costo dei mobili è contenuto, oltre ad essere arredi personalizzabili e trasportabili.

Ecco in cosa consiste questa in sintesi questa nuova linea di mobili Ikea creati per tre ambienti della casa: la cucina, il bagno e la lavanderia. Tuttavia si tratta di mobili che volendo come illustrano le immagini si possono adattare ad altri ambienti. Basta scatenare la propria fantasia.

Cucine Ikea ENHET

Le cucine di questa gamma contemplano quattro soluzioni tra cui scegliere: potete optare per delle ante in bianco, grigio effetto cemento, rovere o grigio classico, o anche creare una cucina come questa in foto.

Il risultato finale dipende da voi e dalle Vs esigenze, considerate comunque che il costo è veramente basso, con meno di mille euro vi comprate la soluzione più grande. Mentre per quanto riguarda gli elettrodomestici, questi potete sceglierli sempre dal catalogo Ikea.

Arredo bagno Ikea

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a sistemi modulari dal design moderno e adatti ad allestire il bagno o la lavanderia a secondo degli spazi, o anche creare una soluzione per pratica sopra la lavatrice asciugatrice come questa in foto.

Si tratta di mobili facili da montare da corredare con accessori pratici per avere tutto a portata di mano.

Insomma con i nuovi arredi ENHET, Ikea propone soluzioni che si adattano ai cambiamenti e soprattutto versatili, economici, facili da montare, ma allo stesso tempo belli da vedere.

