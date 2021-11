Black Friday 2021 Amazon Italia. Date, sconti, promozioni Echo

Black Friday Amazon 2021. Ecco cosa aspettarsi dal venerdì nero di Amazon. Offerte e promozioni sui prodotti Echo di ultima generazione.

Black Friday 2021. Amazon non ha ancora comunicato la data ufficiale del venerdì nero di quest’anno, che sappiamo arrivare a fine novembre. Tuttavia esistono già sconti significativi sui prodotti Amazon Echo di ultima generazione e non solo.

Sulla base di queste offerte e di quanto fatto lo scorso anno con il black friday anticipato, vediamo cosa aspettarsi e su quali prodotti sarà possibile fare affari.

Black Friday Amazon su quali prodotti

Lo scorso anno gli sconti sui prodotti di ultima generazione Amazon sono arrivati a percentuali molto elevate durante il Black Friday, anche oltre il 50% in alcuni casi. Quindi è facile attendersi che nella settimana del venerdì nero o magari anche prima arriveranno promozioni simili.

Nel frattempo però si trovano già le offerte del giorno sul sito di Amazon, oltre a sconti sui prodotti della linea Echo. Stiamo parlando degli altoparlanti per l’assistente vocale Alexa o degli schermi intelligenti della linea show tanto per fare degli esempi.

Di seguito un elenco delle principali offerte già disponibili sui prodotti Amazon Echo.

Echo Dot 4ª generazione

Disponibile nel modello color bianco ghiaccio a 39,99 euro, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo iniziale di 59,99 euro. Si tratta di un modello di altoparlante intelligente che consente tramite l’assistenza vocale di Alexa di ascoltare musica, notizie e controllare molto altro. Se preferite il modello Echo Dot 4ª generazione con orologio e altre funzioni avanzate per la casa, lo trovate attualmente a 74,99 euro (in sconto del 25%), anche nella colorazione Ceruleo.

Infine, per chi cerca il modello più basico e meno costoso, c’è sempre l’Amazon Echo Dot 3ª generazione a 29,99 euro (scontato del 33%), con meno funzioni, ma comunque grande efficienza nel rispondere alle domande di tutti i giorni.

Echo Show 15 e altri modelli

Per chi cerca qualcosa di più funzionale e sofisticato invece, ci sono i modelli Echo Show Amazon. L’ultimo modello lanciato è l’Echo show 15.

Modello dal design bellissimo e con schermo intelligente Full HD da 15,6”al momento non ancora disponibile, ma lo sarà a breve al prezzo di 249,99 euro, come si può vedere direttamente dal sito di Amazon. La sua vendita potrebbe partire proprio a ridosso del venerdì nero, giusto in tempo per approfittarne e magari trovarlo a prezzo scontato.

Se invece non volete attendere, trovate già da ora i modelli precedenti in vendita su Amazon e in alcuni casi scontati. Ad esempio l’Echo show 10 di prima generazione è disponibile a 84,99 euro (invece che 109,99), mentre quello di seconda generazione lo trovate a 129,99 euro. Si tratta di modelli perfetti per organizzare le attività della famiglia, guardare prime video in streaming e molto altro.

Black Friday Amazon giorno e cosa aspettarsi

Come abbiamo visto la varietà dei prodotti Amazon Echo disponibili già da ora a prezzi scontati sul store online è notevole. Ovviamente con l’arrivo del black friday i prezzi sono destinati ad abbassarsi ulteriormente sia sugli Echo Dot sia per i più tecnologici Echo Show.

Quest’anno il venerdì nero sarà il giorno venerdì 26 novembre 2021, ma Amazon ci ha abituato a sconti che iniziano anche prima, come successo lo scorso anno. Poi ovviamente le maggiori offerte dovrebbero essere nei giorni compresi fra il 26 e il 29 novembre, vale a dire il lunedì del cosiddetto Cyber Monday, che chiude il periodo degli sconti.

Oltre ai prodotti Echo qui citati troverete sconti a percentuali alte su tantissimi altre categorie. Per restare aggiornati sulla data di inizio del venerdì nero 2021 vi consigliamo di guardare spesso la pagina dedicata all’iniziativa sul sito di Amazon Italia.

