Amazon lancia Echo Auto in Italia, il dispositivo che consente di ascoltare il proprio notiziario o impostare dei memo per ricordarsi di fare la spesa o andare a ritirare i vestiti in lavanderia. Ecco come funziona e quanto costa.

Se non potete vivere o fare a meno di Alexa sappiate che Amazon ha lanciato in Italia il nuovo Echo Auto, l’assistente virtuale in macchina. Vediamo come funziona e quali sono le sue caratteristiche.

Amazon Echo Auto caratteristiche

Il nuovo dispositivo di Amazon è supportato da 8 microfoni, che secondo quanto riferisce il comunicato dell’azienda, sono stati collocati appositamente per sfidare l’acustica interna di un’automobile, rendendo così Alexa capace di ascoltare i controlli vocali anche in presenza di musica o dei rumori esterni o interni.

Echo Auto è alimentato dalla presa da 12V o dalla porta USB presenti nell’automobile e si connette all’impianto stereo attraverso un cavo audio con jack da 3,5mm o via Bluetooth.

Il dispositivo funziona attraverso l’app Alexa sul proprio smartphone, iOS o Android, e utilizza, per la connessione, il piano dati già esistente del cliente, offrendo accesso a moltissime funzionalità Alexa come la musica, le telefonate e altro ancora, promette Amazon

Prezzi e disponibilità

Echo Auto è gia in vendita sul sito di Amazon Italia al prezzo di 59,99 euro. Qui sul link potete vedere prodotto e tutte le caratteristiche. Troverete anche una guida per verificare se il dispositivo è compatibile con la vostra auto o con il vostro smartphone.

Considerazioni

Ricco di funzionalità Echo Auto è un dispositivo intelligente adatto a chi vuole ascoltare contenuti musicali in streaming o anche audiolibri, oltre a tornare utile per la lista della spesa o controllare i dispositivi per la Casa Intelligente e gestire la propria agenda. Tutto questo però senza dimenticare mai di guardare la strada mentre si guida.

Insomma si tratta di un prodotto utile ma da usare con cautela.