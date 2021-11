Black Friday 2021 Mediaworld. Sconti Apple, PC e fotocamere

Black Friday Mediaworld 2021. Ecco gli sconti già presenti nel volantino Mediaworld del venerdì nero di novembre. Date e offerte.

Black Friday 2021. Nei negozi e nello store online di Mediaworld sono già iniziati gli sconti tipici del mese di novembre, che culmineranno con il venerdì nero in calendario il giorno 26 quest’anno. Quindi se da un lato gli sconti più sostanziosi arriveranno a fine mese, dall’altro il volantino Mediaworld presenta già ottime offerte sui prodotti Apple, smartphone e altri prodotti di tecnologia.

Vediamo allora quali sono le migliori promozioni attualmente disponibili in questo negozio di elettronica.

Black Friday Mediaworld Apple sconti

Iniziamo dai prodotti Apple, che trovate già da ora scontati negli store Mediaworld.

iPhone 12 mini 64 GB

Uno dei modelli di telefonia più amati in assoluto, è in promozione a 649 euro, anziché 719 da Mediaworld. Oltre a 64 GB di memoria possiede, connettività 5G e doppia fotocamera. E’ inoltre disponibile nelle colorazioni nero e bianco.

MacBook Air 13

Il bellissimo e funzionale pc firmato Apple è in offerta a 1249 euro, invece dei 1429 euro del prezzo di listino. Dotato di 512 GB di memoria e 8 GB di Ram, oltre che di tante funzioni, è disponibile nelle colorazioni grigio siderale o argento.

Mediaworld black friday sconti su pc

Non solo Apple ma anche PC di altre marche in offerta nel volantino di Mediaworld, quindi se siete alla ricerca di un nuovo portatile guardate qui.

Notebook HP da 17,3 pollici

Un modello con processore AMD Ryzen, 512 GB di memoria e 8 di RAM, in vendita al prezzo scontato di 549 euro, invece di 599.

Se invece preferite altre marche, vi segnaliamo il modello LENOVO notebook da 15,6 pollici, in promozione a 379 euro.

Black Friday Mediaword 2021 offerte fotocamere

Se siete amanti delle fotocamere, allora Mediaworld potrebbe avere quello che fa per voi, fin da ora e senza attendere il venerdì nero.

GOPRO Hero 9

Un modello capace di fare riprese uniche, grazie alla risoluzione ultra HD e un display LCD da 2,27 pollici. Attualmente in offerta a 379 euro anziché 429.

Questo solo un esempio, ma ci sono vari modelli disponibili, anche low cost come nel caso dell’action cam 4K di Nilox in vendita a 46,99 euro. Ma trovate anche fotocamere più classiche come quelle proposte da Sony o Polaroid.

Black november Mediaword, quanto dura

Come visto le offerte nel campo della tecnologia sono già copiose da Mediaworld, tanto che se cercate un Iphone, un Macbook o un pc avete l’imbarazzo della scelta. Stesso discorso vale per le fotocamere, ma si estende anche a smartphone, accessori, elettrodomestici e perfino oggetti per la cura della persona.

Al momento le percentuali di sconto sono ancora contenute, ma con il passare dei giorni aumenteranno all’interno dell’iniziativa denominata Black november, che durerà per tutto il mese. Poi presumibilmente durante la settimana del venerdì nero (l’ultima del mese), le offerte si moltiplicheranno quotidianamente con percentuali che potranno arrivare al 50% e oltre in alcuni casi.

Tuttavia sappiamo che dal 26 novembre, fino al cyber monday di lunedì 29, i prodotti di tecnologia andranno a ruba. Quindi se siete interessati a fare nuovi acquisti vi consigliamo di pensarci già da ora. Oltre che consultare il sito di Mediaworld, trovate qui su Donne sul web tutte le informazioni e le promozioni in corso durante il black friday 2021.

