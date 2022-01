Sfilate Moda inverno 2022 -23 – Le date

Sfilate moda inverno 2022 -23, prima l’uomo senza Armani e a seguire le date e calendario delle sfilate e presentazioni della moda donna invernale.

Le sfilate moda inverno 2022 -23 partono prima con Pitti Uomo. Dal il 14 gennaio inizia invece la Milano Men’s Fashion Week che non vedrà tra i partecipanti Giorgio Armani che ha rinunciato alle sue presentazioni a causa della quarta ondata della pandemia. Ecco le date di tutte le altre presentazioni maschili e femminili.

Sfilate Moda Uomo inverno 2022 -23

La moda maschile parte con Pitti Uomo che è la piazza più importante del settore, e si terrà da martedì 11 gennaio fino al giorno 13.

A Milano le sfilate e presentazioni maschili durano quattro giorni, dal 14 al 18 di gennaio. Per ora l’unico che ha mostrato buonsenso visto che la Lombardia e la capitale sono l’epicentro della quarta ondata del Covid, è stato Giorgio Armani che con un comunicato ufficiale ha cancellato dal calendario le presentazioni di: Emporio Armani e Giorgio Armani uomo autunno/inverno 2022/23 ma anche la sfilata Alta Moda Armani Privé primavera/estate 2022, prevista sempre per il mese di gennaio a Parigi.

Per il resto si vedranno i soliti nomi, tra cui Zegna, Canali che non sfila ma fa presentazioni, oltre ai soliti brand come Dsquared2 e altri ancora.

Dopo Milano sarà la volta di Francoforte e a seguire dal 18 al 23 gennaio si terranno le sfilate moda inverno della Paris Men’s Fashion Week

Sfilate Moda inverno 2022 -2023- Le date

Covid permettendo, la prima città che presenterà la fashion week a febbraio è Copenhagen seguita da Stoccolma. Dal giorno 11 febbraio parte New York con 5 giorni di sfilate che dureranno fino al 16. In soli quattro giorni e più precisamente dal 18 al 22 febbraio Londra presenterà la fashion Week maschile e femminile.

Milano Moda donna secondo il calendario dura sei giorni, dal 22 al 28 febbraio, mentre la Paris Fashion Week inizia il 28 febbraio e termina il giorno 8 marzo.

Queste sono le date delle sfilate moda autunno inverno 2022 -2023, naturalmente pandemia permettendo.