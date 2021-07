Moda autunno inverno 2021 – 2022 le foto dei modelli, i colori dettagli e tendenze delle sfilate dell’alta moda parigina.

Moda donna 2021 2022. A Parigi Dior e Chanel hanno sfilato in presenza, Schiapparelli ha debuttato con un vestito da sposa creato con 70 metri di taffetà, mentre chiffon piume e paillettes abbelliscono i sontuosi abiti da sera firmati da Giambattista Valli.

Le collezioni Alta moda di Parigi passano da abiti e cappotti a vestiti da sera di rara bellezza, e chiudono come da tradizione con l’abito da sposa.

Ecco i migliori abiti della moda autunno inverno 2021 -2022 visti durante la settimana della Haute couture Paris.

Dior, cappotti mantelle e ricami

E’ una bella collezione quella di Maria Grazia Chiuri per Dior. Per l’inverno tornano il tailleur i cappotti ampi, abiti realizzati in tweed, fino ad arrivare ai vestiti da sera in chiffon senza dimenticare gli accessori coordinati. La palette cromatica spazia dai toni grigi e beige per arrivare al blu notte e nero, mentre tra i vestiti eleganti spiccano gli abiti lunghi plissettati con mantella.

Chanel Couture autunno inverno 2021 2022

La tendenza degli anni 20 e 30 di Coco Chanel rivisitata è il mood della collezione. Il tailleur regna sempre sovrano, ma non mancano ricami piume mantelle nelle tonalità dei rosa. Splendido anche l’abito da sposa invernale Chanel, a testimonianza che l’eleganza può fare a meno di pizzi e trasparenze.

Vestiti invernali eleganti 2021 – 2022

L’alta moda è un sogno, trasmette delle emozioni, ovviamente se hai i mezzi per acquistare un vestito eccezionale. Mabille, Tony Ward e Giambattista Valli presentano per la moda inverno 2021 2022 abiti dai volumi esagerati ma anche vestiti lunghi eleganti adatti per cerimonie e occasioni particolari.

Abiti lunghi monospalla dalle linee estremamente femminili abbelliti da mantelle caratterizzano la collezione di vestiti eleganti firmata dallo stilista italiano Antonio Grimaldi. Tra i colori moda invernali spiccano gli abiti nelle nuance pastello.

