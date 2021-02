Sfilate autunno inverno, le foto delle Fashion Week di New York, Londra, Milano Parigi. Le nuove tendenze moda donna autunno inverno 2021 -2022

Tendenze moda donna 2021-2022 -Le sfilate moda donna nonostante la pandemia da Covid sono partite come sempre dalla Grande Mela. Ma più che una fashion week quella americana è stata una una sorta di maratona digitale Tuttavia qualche nome noto anche a New York non è mancato, ad esempio tra i pochi stilisti che hanno sfilato ci sono Zimmermann, Gabriela Hearst e Jason Wu.

Buona parte delle fashion week infatti saranno digitali. Vediamo intanto le tendenze moda autunno inverno 2021 -2022 secondo le ultime sfilate e presentazioni abbigliamento donna.

Tendenze moda inverno 2021 2022 sfilate New York

Stile grunge e stile sartoriale, declinato in cappotti, maglioni, tailleur ma anche abiti da sera splendidi oltre a quelli eleganti 0 adatti alle cerimonie invernali proposti dalla stilista della Firts Lady Joe Biden.

E per quanto riguarda le scarpe, come per la stagione estiva zoccoli ai piedi anche in inverno oltre agli stivali invernali. La moda donna a New York si riassume in poche tendenze, ma proprio per questo è in grado di accontentare donne di ogni età.

Tendenze moda donna autunno inverno. Londra

La moda in generale pensa a un mondo post covid. Abiti da sera, pizzi ricami o trasparenze unitamente a cappotti o gonne e vestiti in tessuto tartan, è quanto si è visto nella sfilata di Bora Asku.

Punta invece su una collezione invernale facile dall’ eleganza rilassata la stilista inglese Victoria Beckham. Unica eccezione sono gli stivali glitter sotto al ginocchio.

La collezione autunno inverno di Emilia Wickstead (stilista nota grazie a tutti gli abiti creati per Kate Middleton) è un vero inno alla femminilità a partire dagli abiti tubino con cappa per arrivare ai cappotti dalla linea avvitata.

Splendidi gli abiti invernali proposti da Erdem, che spazia dai vestiti con gonna plissettata agli abiti lunghi eleganti per arrivare alle tute.

E infine Simone Rocha che a breve vedremo nella nuova collezione di H&M, per la stagione autunno inverno 2021 2022, presenta una linea di vestiti dallaa silhouette oversize realizzati in tulle ricamato e pelle nera.

L’articolo tendenze moda inverno 2021 2022 è in costante aggiornamento, le sfilate moda donna come da calendario sono ancora in corso