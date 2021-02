Simone Rocha x H&M ecco le foto della nuova collezione moda creata dalla stilista Irlandese per il marchio d’abbigliamento low cost. Vestiti unici per tutta la famiglia in vendita dall’11 marzo

Simone Rocha x H&M, vestiti con fiocchi perle, top in tulle, maniche a sbuffo, ma anche borse accessori oltre ad abiti per uomini e bambini.

Insomma una collezione moda diversa che prende spunto dagli archivi del passato della stilista e pensata per la famiglia, ma con quel tocco particolare che rende gli abiti di Simone Rocha decisamente unici. Ecco le immagini

Simone Rocha x H&M la collezione donna

Se amate gli abiti stravaganti e romantici questa è la collezione adatta a voi, lo vediamo in questo abito in tulle ricamato.

Il tessuto tartan invece caratterizza questo particolare abito estivo con ruches posteriore.

Capo primaverile di tendenza per eccellenza è il trench. Nella nuova collezione di H&M Simone Rocha lo trovate coro ampio con cintura da annodare in vita e maniche a sbuffo.

Per chi è invitata ad una cerimonia ( nonostante la pandemia) ecco un bell’abito con stampa floreale su fondo nero e orlo in pizzo

I top e le camicette della collezione di Simone Rocha x H&M sono particolarmente belli e presentano con fiocchi e nastri sul retro. Si tratta di capi versatili da combinare con i pantaloni, gonne o jeans.

Simone Rocha x H&M borse scarpe e accessori

Cosi come per tutto il resto della collezione anche le scarpe francesine sono abbellite da perle, mentre i sandali neri con fasce incrociate presentano piume laterali.

Belle anche le borse a mano che trovate in color rosa confetto, o in nero decorate di pietre nere.

A completare la collezione di Simone Rocha x H&M sono i tanti accessori, dai cerchietti per capelli con perle in aggiunta agli orecchini e calzini e vestiti per bambini. Per quanto riguarda i prezzi questi non sono ancora noti, mentre la vendita online e nei negozi è prevista per il giorno 11 marzo.

VEDI ANCHE: Sfilate moda 2021 2022 date