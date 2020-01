Capelli medi 2020 (o medio corti) pari o scalati? Le tendenze parlano di capelli di media lunghezza sia con scalatura che pareggiati. Qui hai le migliori idee e foto per scegliere un nuovo taglio di capelli moderno, adatto a tutte le età.

Nuovo anno, nuovo taglio? Per i capelli medi 2020 è l’anno giusto. Se hai ha voglia di cambiare stile le soluzioni non mancano, c’è da scegliere soprattutto fra le due categorie dei tagli scalati e di quelli con le lunghezze uniformi. In questo ti aiuterà il tuo parrucchiere, noi intanto ti mostriamo i migliori tagli medi pari o scalati che ti faranno venire voglia di rinnovarti e tagliare i capelli più lunghi.

Capelli medi scalati: il taglio perfetto di Salvo Filetti

Il colore castano prima di tutto, e un taglio nuovo moderno come questo proposto da Salvo Filetti possono combinarsi per rinnovare completamente il look della tua testa. Qui tutte le ciocche sono regolate con una sfilatura progressiva che lascia comunque corpo, senza assottigliare troppo la chioma verso le punte.

Capelli 2020 scalati con frangia secondo Toni & Guy

Un taglio medio di grande fascino che farà splendere una capigliatura sana e voluminosa impedendole di “gonfiarsi” al primo segno di umidità: è lo scalato con frangia di Toni & Guy, che prevede appunto una frangia sfilata e leggermente “aperta” al centro e una scalatura progressiva che si modella attorno ai contorni del viso. Il castano ricco di sfumature che vedi in foto fa la sua parte, ma naturalmente la pettinatura si adatta benissimo anche ai capelli biondi o rossi.

Capelli medi 2020, il bob scalato di Paul Mitchell

Il numero di varianti che permette un taglio apparentemente semplice come il bob è incredibile, eppure Paul Mitchell riesce a stupirci con questo caschetto medio corto dalla texture leggermente mossa, molto particolare. Praticamente pari alla base, guadagna movimento sia grazie alle ciocche più corte sia, soprattutto, grazie allo styling. E’ un’acconciatura che si adatta a tutte le età, anche se richiede un capello non troppo sottile.

Capelli medi 2020, il bob liscio e pari

Ecco quello che si definisce comunemente “caschetto paro”: un bob dritto, uniforme, che qui però risale leggermente verso la nuca creando un effetto morbido che fa tutta la differenza. Se non hai i capelli lisci naturali, o se sono fini ed “elettrici”, sarà indispensabile usare una buona piastra e un prodotto adatto per la piega. Si tratta però di un taglio molto ordinato e versatile che non ti costringe a tornare in salone ogni minuto per ritoccare la forma.

Il nuovo taglio medio? Pari e mosso

Alla base del concetto qui c’è il Blunt cut, il taglio netto pareggiato che raddrizza le ciocche in modo uniforme. Tutto sembra, però, tranne che una soluzione scontata e monotona! Ciò si deve alle onde larghe realizzate ad arte con la piastra (e qui fartele da sola non sarà facile) e sostenute dai prodotti naturali del team di Aveda, a cui si deve il secondo punto di forza di questa testa: il biondo caldo e luminoso dall’aria naturale.

Il nuovo bob 2020 secondo Aldo Coppola

Si può dire che il bob è sempre classico e sempre nuovo. Qui il celebrato hair stylist Stefano Lorenzi ha realizzato, per i saloni Aldo Coppola, un bob con riga in mezzo dalla linea inedita, leggermente sfilato verso le punte, che sono poi arricciate con un’onda che ricorda i capelli appela sciolti dall’elastico di quando si è ragazzine. Ne risulta una pettinatura giovanile e “birichina” di grande effetto.

Il taglio medio corto di Wella Mitù

Qui vedi invece un caschetto molto corto, leggermente irregolare nella linea inferiore ma curassimo per come “cade” intorno al viso: la riga laterale accentua il ciuffo che copre quasi l’occhio e richiede una cura attenta per essere mantenuto in ordine. Il taglio corto si sposa molto bene con un colore scuro, come questo tendente al mogano con sfumature leggermente ramate davanti. Il tocco finale viene dalla scelta di un prodotto coiffante con effetto lucido.

Ti abbiamo dato 7 idee dai migliori saloni: ora sei pronta per le forbici? Hai scelto la foto a cui ispirarti? Ne trovi anche tante altre nel canale Donne sul Web capelli.

