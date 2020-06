Tagli capelli medi lisci e mossi, nè troppo lunghi nè troppo corti. E’ questa la tendenza, quella che ti cambia la testa senza tagliare troppo i capelli. Ecco foto e idee per cambiare stile.

Tagli capelli medi più o meno lunghi, le tenzenze estive accontentano tutte le donne che non amano il capelli corti. L’idea della moda è il taglio medio scalato o degradé che regala freschezza al viso e volume alla chioma. Ci sono quelli con riga centrale, con la frangia o riga bassa laterale. Ecco le migliori immagini dei nuovi tagli di capelli medi a cui puoi ispirarti.

Tagli capelli medi estate 2020: il taglio Shag

Il taglio shag andava di moda negli anni ’80, ora è la tendenza capelli della stagione. Lo hanno riproposto molti parrucchieri famosi italiani e stranieri, tra le migliori soluzioni c’è questa tutta italiana di Salvo Filetti. Qui gli accenti di rosa illuminano la chioma castana.

Tagli medio lunghi 2020

Naturalezza tagli sfilati e tagli di capelli femminili senza destrutturazioni troppo ardite. La scelta dei saloni Aldo Coppola punta all’eleganza del carré lungo fino alla spalla, valorizzato da tonalità chiare sulla lunghezza e scure alla radice della chioma.

I capelli lisci uniti alla riga laterale e ciuffo maxi, rappresentano l’accoppiata vincente per chi desidera un taglio di media lunghezza senza stravolgere la chioma e che sia gestibile a casa. Ad esempio un taglio così assume carattere grazie alle sfumature più chiare sulla base castana scura

Tagli medi mossi

“Il futuro è l’unica cosa di cui abbiamo bisogno”recita la nuova hair collection Better di Wella ASH. L’hair stylist Maurizio Contato, interpreta questo spirito con tagli medi morbidi. Nasce così una collezione che predilige movimento, acconciature volutamente disordinate e colori caldi come il biondo sabbia dorato

Il capello medio mosso naturale gonfio alla radice rende la piega semplice da fare a casa, a patto che si usino prodotti per lo styling che donano volume ai capelli fini. come dicevamo la moda capelli estate premia lo stile naturale, e oltre a capelli frange e ciuffi troviamo scalature leggere e capelli mossi ondulati mandati all’indietro.

Il carré alla francese

La migliore proposta per un carré alla francese arriva dai saloni italiani di Aldo Coppola. Qui la foto parla da sola, l’ispirazione dei saloni Coppola per l’estate 2020 è quella della moda Couture. Tagli di capelli invisibili, rendono questo bob unico.

Tagli medi ondulati

Tornano di moda i capelli lisci sopra con le onde sulle punte e che donano volume soprattutto a chi ha capelli sottili. Per ottenere un risultato come questo in foto, occorre il parrucchiere. Tuttavia chi sa come fare la piega può avere capelli perfetti anche a casa. Mentre per l’effetto ombrè hair e sfumature tra due tonalità di biondo è consigliabile andare dal parrucchiere.

Un taglio medio degradé per dare volume e movimento in aggiunta alle sfumature graduali più intense sulle punte illuminano una tinta biondo sole e donano l’effetto mosso naturale. Questa è l’idea per avere i capelli perfetti e tenere i mossi in ordine anche in vacanza.

Tra lisci mossi medio lunghi o più corti, hai visto dieci idee tagli capelli medi per cambiare stile senza tagliare troppo la chioma. Se vuoi vedere tutte le ultime tendenze su acconciature taglio e colore segui Donne sul Web capelli.

