Bob corto, sfilato scalato, carré francese caschetto medio liscio o mosso: ecco per te le immagini e le tendenze capelli dei migliori tagli medi estate 2020.

Bob e carré sono i tagli medi più attraenti e facili da gestire: non stupisce che accomunino molti parrucchieri. E sebbene le tendenze tagli capelli si evolvano continuamente, al carré francese non rinuncia neanche il salone di Aldo Coppola, dove come si sa molte teste vip vanno a tagliare le chiome. Ecco quindi, per cominciare, il nuovo carré corto ispirato agli anni ’70 dei Saloni Coppola per l’estate 2020.

Lob taglio capelli 2020

L’hairdesigner Salvo Filetti accontenta celebrità e non con il Natural Lob, dove taglio lob sta per “long bob“. Insomma, il caschetto a media lunghezza, che rimette in circolo una nuova leggerezza e una ventata di freschezza capace di ringiovanire il volto, indipendentemente dalla forma.

Naturalmente la creatività non si esaurisce in una collezione: una delle migliori acconciature viste di recente sui social di Salvo Filetti è questo taglio medio con scalature esaltato da una colorazione calda e avvolgente né bionda né rossa, ma ambrata.

Il bob medio lungo mosso

Hair stylist noto in tutto il mondo per il taglio “invisibile” su chiome esili mosse o lisce, Rossano Ferretti è il parrucchiere che ha trasformato i capelli di Kate Middleton ma anche la testa di Jennifer Lawrence. Questo taglio medio vaporoso rende giustizia a una capigliatura un po’ irregolare nei volumi (questione su cui, peraltro, si può intervenire anche con delle extension su capelli mossi).

Capelli colorati dall’effetto Wow, pieni di fascino per una donna stilosa, sono la base per questa acconciatura ondulata con riga laterale realizzata dagli hairstylist di Elgon.

Bob corto con frangia

Molto particolare questo caschetto corto con frangia (Ferretti) valorizzato da una tinta Wella Koleston. Decisamente non è il “solito” taglio medio, e può risolvere il rapporto con lo specchio per chi ha un viso tondo e non trova mai il taglio ideale.

Il movimento è la parola d’ordine delle tendenze capelli 2020: lo vediamo bene in questo tipo di taglio creato su una base di castano luminoso, acconciato con un effetto naturale da WELLA MITU.

Tagli carré lungo

Sta bene a tutte e non conosce età: il taglio di media lunghezza rende su un capello liscio e sulla chioma riccia, ma la giusta via di mezzo è il capello ondulato che dona movimento e fascino. L’idea più trendy del momento è il bob con maxi ciuffo laterale: qui lo vedi su una chioma biondo platino realizzata con tinture di Wella Hair.

Riga al centro e niente tagli destrutturati, ma linee soft e femminili per il carré lungo che sfiora le spalle firmato Aldo Coppola. Lo styling qui è da maestro.

Per un carré alla francese, se il capello mosso è di tendenza, è il liscio a conservare sempre il fascino parisien: quello che conta è come viene eseguito il taglio dei capelli, e questa proposta dei saloni Maniatis Paris ne è la dimostrazione.

Ti abbiamo mostrato i nuovi tagli bob e carré 2020 di tendenza per l’estate 2020; in ogni caso, sul canale capelli Donne sul Web troverai sempre tutte le ultime novità taglio e colore dei migliori saloni.

