Capelli castani 2022. Tagli, tendenze e sfumature. Foto

Capelli castani 2022. Ecco le più belle tendenze del momento per le chiome castane medie, lunghe e corte

I capelli castani 2022 spaziano da tinte scure come il cioccolato a tinte più chiare per arrivare alle tonalità dei castani rossi e ramati. Praticamente in tema di tinte e colore c’è una soluzione per ogni sottotono della pelle.

Tuttavia la scelta di una nuova tinta va fatta insieme al parrucchiere che abbina al colore il taglio di tendenza secondo il tipo di capelli. Vediamo quindi le nuove tendenze tagli e colori dei migliori saloni per le chiome castane.

Capelli castani 2022, le sfumature

Balayage, mèches, face framing, shatush, sfumature solo sulle lunghezze e ciocce colorate, sono solo alcune delle tecniche di colorazione che troviamo tra le tendenze colore capelli del 2022.

A farla da padrone però sono i riflessi rossi che creano un contrasto affascinante con i capelli castano scuro arricchiti da ciocche colorate rose, e ottenute tramite tecniche di colorazione che donano alla chioma un delicato effetto marmorizzato. ( Framesi Fluid Marble Collection)

Un bell’esempio di castano cioccolato con ciocche colorate di rosso arriva dalla collezione capelli di Salvo Filetti che con questo nuovo taglio scalato e sfrangiato ci mostra i nuovi trend in tema di tagli e colori per il 2022.

Sfumature di rosso senza creare stacchi dalla radice, accendono le tonalità di castano caldo scelte dagli Hair stylist di MITÙ by WELLA

Capelli castani con riflessi ramati

L’eleganza tutta francese dei saloni parigini di Maniatis Paris si esprime invece attraverso il carré mosso in castano scuro arricchito di balayage ramate e sottili per illuminare di luce il volto

Il riflessi ramati nei capelli castani per quest’anno sono all’apice delle tendenze a prescindere dalla tecnica di colorazione usata dagli hair colorist. In questa foto ad esempio la tinta di base è un castano molto scuro e lucido, mentre le schiariture rame le troviamo solo sulle lunghezze.

Effetto degradè e ispirazione anni ’70 per questi capelli lunghi creati da Mauro Galzignato per la collezione winter di Kemon Italia

Tocchi di colore rame sulle ciocche abbelliscono questo nuovo taglio medio corto dei saloni francesi di Coffy&Co

Capelli castani 2022 scuri

Le tendenze per la chioma castana sono agli opposti, molti parrucchieri nelle loro collezioni hanno presentato capelli monocromatici e nuove tinture di castano scuro. Diciamo che a fare la differenza in questo caso sono taglio e pettinatura. Ad esempio Stefano Lorenzi e il team Aldo Coppola puntano sul taglio medio scalato e su tecniche di colorazione impercettibili, che si fondono con i tagli dei capelli.

Il castano cioccolato è una tendenza colore capelli molto forte nel 2022, a pensarla così sono hairstylist tra cui l’hirstylist Pierre Ginsburg che punta sul bob liscio lucido e sofisticato.

Chi ama i tagli corti può prendere spunto da questa foto dei parrucchieri parigini di INTERMEDE. Qui il taglio consente di variare lo styling e passare con facilità dal mosso al liscio.

Tagli e colori capelli star 2022

Le Attrici, vip e cantanti sono da sempre una buona fonte d’ispirazione quando si è a caccia di idee per un nuovo hair look. Vediamo quindi chi ha cambiato taglio e colore da inizio 2022. Tra tutte spicca la giovanissima cantante Billie Eilish che dal biondo oro e chioma media è passata ai capelli castani scuri e un taglio medio corto con frangia. Ecco la foto.

A confermare invece che il caschetto liscio non passa di moda, è l’hairstylist Tommy Buckett che ha postato su Instagram il nuovo taglio di capelli di Lea Michele

E infine per chi ha i capelli lunghi ecco il nuovo look stile francese di Lily Collins.

Quelle che hai visto sono le nuove tendenze colore capelli castani 2022, ma abbiamo tante foto e idee per tagli e colori nel canale capelli di Donne sul Web sa mostrarti con consigli e suggerimenti.

