Capelli medi 2022, lisci e mossi scalati. I 9 migliori tagli dell’estate

Tagli capelli medi 2022 lisci o mossi, scalati con e senza frangia. Ecco le tendenze capelli estate in 9 immagini. Scegli tra queste foto gli hairloock che ti piacciono di più.

Capelli medi scalati estate 2022 belli da vedere e facili da mantenere. Qualunque sia il tuo tipo di capelli: fini, spessi lisci o ricci, in queste foto scelte dai migliori saloni c’è una soluzione per ogni forma del viso e tipo di capello.

Dal taglio medio lungo al medio corto, lasciati ispirare dai nuovi trend capelli che troverai in queste immagini.

Tagli capelli medi mossi scalati

Taglio medio lungo e un biondo particolare con giochi di chiaro scuro effetto naturale e la pettinatura mossa, caratterizzano la collezione Hair primavera estate 2022 dei saloni di Aldo Coppola.

Colore capelli biondi 2022, tutti i colori e le sfumature

Capelli 2022 scalati con frangia

La frangia è una tendenza che dura dalla scorsa stagione, tuttavia non è adatta a tutte. La soluzione più facile è portarla di lato su una chioma scalata di media lunghezza come questa che vedi in foto. Qui a fare la differenza oltre al tipo di taglio sono le balayage caramello su una testa castana color nocciola

Caschetto scalato con frangia laterale

Ispirata alla Milano europea la collezione HAI(R)EVOUTION di Framesi punta sulla personalizzazione. Tagli e colori non devono subire i trend ma mettere in risalto le caratteristiche di ognuno. Ecco un valido esempio del nuovo caschetto scalato in foto secondo il team di team dell’hair stylist Giovanni Damiani.

Capelli medi scalati davanti

Quello di Camille Albane è un tipo di taglio senza tempo che lascia scoperto il viso. A rendere la pettinatura glam-chic sono la frangia lunga e piena di lato e le mille sfumature ramate.

Colore capelli 2022, rosso e biondo. I colori più caldi dell'anno

Tagli capelli medi 2022: carrè lungo liscio

Rivisitato in ogni stagione, il carrè lungo o corto mosso o liscio resta il tipo di taglio di cui i parrucchieri francesi non rinunciano. Per i saloni parigini di Maniatis l’eleganza e la femmnilità si esprime in un taglio dégradé con frangia sfilata oltre a un colore naturale vivacizzato da sottili schiariture rame

Capelli medi estate 2022, il caschetto ondulato

Ricco di volume e di balayage, questo il è tipo di taglio più pratico dell’estate per chi ha una chioma medio lunga. Per fare l’accociantura a casa o in vacanza, ti basta avere un ferro o una piastra oltre a un prodotto per lo styling.

Tagli medi 2022: il nuovo taglio lob

Ispirazione tutta italiana per il lob di Salvo Filetti. I capelli sfiorano le spalle mentre la scalatura anteriore dona dinamicità al taglio. Le schiariture caramello sulle ciocche ottenute con la tecnica del Sunny Framher aggiungono luminosità alla chioma castana.

Capelli medi ricci scalati

Tornati di moda prima della pandemia covid, i capelli ricci devono essere scalati. A pensarla così sono i migliori parrucchieri che per l’estate propongono chiome con boccoli. Per realizzare pettinature come questa dovete andare dal parrucchiere.

Capelli medio corti scalati 2022

Pensata per la generazione “Baby Boomer” la collezione TRUST di Framesi 2022 esalta la bellezza delle donne che hanno superato i 60 anni. Nuovi tagli giovanili e tinture eleganti nelle tonalità di biondo chiaro e perla per arrivare alle tinte scure, tutto studiato per una collezione che si distingue e prende atto della realtà attuale: le donne oggi sono belle a tutte le età.

Questi sono i migliori tagli di capelli medi scalati per l’estate 2022, ci sono acconciature facili da gestire, ma se vuoi vedere le altre tendenze taglio e colore dai uno sguardo alla sezione capelli di Donne sul Web