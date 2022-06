Colore capelli 2022, le 7 tendenze cromatiche per l’estate

Colore capelli 2022 nelle foto ti mostriamo le 7 nuove tendenze tinture e sfumature per l’estate Dai castani ai biondi ai rossi e ramati, guarda le immagini e lasciati ispirare.

Se vuoi cambiare il colore dei capelli per l’estate 2022 devi conoscere quali sono le tendenze reali, quelle create dai parrucchieri. Quindi vediamo subito quali tinture e sfumature sono i nuovi trend moda capelli per questa stagione.

Colore capelli estate 2022: castani

Le donne con i capelli castani si possono permette tutto, dalle sfumature chiare, a quelle rosse, fino al colore monocromatico se il taglio è fatto bene come questo tgli medio scalato e mosso creato dagli Hair Stylist di ASH per WELLA

Castano cioccolato brillante e un taglio corto anni Ottanta che coniuga il pixie con ll mullet oltre a una frangia wispy a ciuffetti separati, è la proposta di Salvo Filetti per Compagnia della Bellezza.

Colore capelli 2022: castani con le sfumature

Quando si parla di sfumature intendiamo tutte le tecniche di colorazione che illuminano la chioma scura e tutte le tonalità colori castani. Per l’estate 2022 le tendenze puntano al tono su tono e ai riflessi ramati come vediamo in questo taglio carré corto dei saloni francesi Dessange

Colore capelli estate 2022: i biondi

In tema di chiome bionde le tendenze colore e sfumature accontentano tutte. Ci sono toni caldi e quelli freddi, ma a farla da padrone per l’estate 2022 è sono capelli biondi solari. Ecco l’esempio dei saloni Coppola dove il taglio medio viene messo in risalto dal colore del sole.

Biondo dorato, vaniglia, beige e nuance fredde o con sfumature più calde, sono gli altri trend colore capelli estate 2022. Un valido esempio? Questo tinta su taglio medio lungo scalato con frangia scelto da Framesi per la collezione FLEXIBLE.

Sempre in tema di tinte bionde, la collezione WELLA Mitù si distingue per questa bellissima tinta calda arricchita da sfumature più chiare.

Colore capelli 2022: i rossi

Il rosso brillante e seducente resta uno dei colori capelli protagonisti di questa stagione. Lo troviamo monocromatico nelle tonalità vivaci e audaci, oppure con sfumature mogano che illuminano una testa castana.

E infine da non dimenticare le ciocche colorate su chiome scure o chiare e i capelli bianchi o argento sempre in voga per chi ha deciso di lasciare la chioma naturale.

Queste che hai visto in foto sono le tendenze più belle colore capelli estate 2022, troverai altre foto e ispirazioni sul canale bellezza di Donne sul Web.