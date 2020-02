Capelli uomo 2020 tagli corti lunghi con la barba o senza, capelli sfumati, all’indietro, con ciuffo, e codino. Ecco le pettinature delle icone di stile maschile del momento

I tagli di capelli uomo 2020 spaziano dal corto al medio lungo, al capello lungo dove ogni uomo a prescindere dall’età deve trovare il suo stile. Le tendenze sono queste, ma prima di andare dal vostro parrucchiere o barbershop, date uno sguardo a questi tagli di capelli e pettinature per farvi un’idea di come cambia il look a secondo della personalità.

Abbiamo scelto 8 uomini con uno stile totalmente diverso, attori, cantanti, calciatori per arrivare al business e alla politica. Ma non vi preoccupate, in questo articolo non troverete i politici italiani. Ecco otto tipi diversi di tagli di capelli maschili da cui trarre spunto per rinnovare il vostro look.

Tagli capelli uomo 2020, il medio lungo – Bradley Cooper

Considerato uno degli uomini più eleganti Bradley Cooper ha un taglio lungo scalato che sta bene con tutto quello che indossa. Per portare una pettinatura come la sua bisogna avere una chioma folta e soprattutto un capello spesso. Gestirli a casa non è semplice, vi dovete attrezzare con spazzole e prodotti per lo stilyng, ma ne vale la pena.

I capelli lunghi di Brad Pitt oggi

Passano gli anni ma il fascino no. Sui capelli di Brad Pitt e le varie trasformazioni fra tagli lunghi e tagli corti si può scrivere all’infinito. Oggi l’attore 56enne (testimonial per la campagna moda uomo di Brioni), porta la sua chioma bionda argento lunga con riga laterale e capelli mandati all’indietro. Il suo è un capello liscio che richiede l’uso di spazzola e phon, ma la pettinatura è abbastanza giovanile.

Capelli uomo mossi e barba lunga – Lorenzo Jovannotti

L’accoppiata fra moda e musica torna e ritorna come un ritornello. Però c’è una differenza fra i cantanti di oggi che la moda la vendono tramite Instagram e quelli che invece lo stile lo possiedono dentro. In Italia abbiamo alcuni esempi nella musica rap, e se dobbiamo citare una vera icona della musica con uno stile alternativo, questo è Jovanotti che ancora oggi riesce a trascinare masse umane come pochi. Quindi se anche tu hai capelli ricci e barba lunga, allora questo è il look giusto.

Capelli ricci uomo, quelli di Shawn Mendes

La testa riccioluta di Shawn Mendes è l’idea vincente per i tagli di capelli per ragazzi. Il giovane cantante (che insieme a Camilla Cabello ci ricorda i tormentoni estivi del 2019), ha una chioma bella folta e un taglio in linea con le ultime tendenze capelli uomo 2020 che vedeno capelli più corti ai lati e più lunghi sopra con un ciuffo da lasciare scomposto. Per gestire capelli cosi gel o cera sono indispensabili.

Il codino di Ronaldo sul campo di calcio

Per quanto riguarda il calcio non potevamo non farvi notare che Ronaldo sta lanciando una nuova tendenza per capelli maschili, il topknot. Il calciatore ha il capelli corti e sfumati, di solito per le sue uscite mondane li porta con riga laterale anche se ogni tanto esagera con il gel. Il suo è un tipo di taglio taglio che gli consente di di creare un acconciatura fai da te prima di scendere in campo con la Juventus. Eccolo in foto con tanto di codino tirato

Il taglio corto di David Beckham sempre di moda.

Icona di stile nella moda leggenda del calcio Becky ha praticamente tutto, compreso un patrimonio che supera pure quello di sua maestà la regina Elisabetta.. I cambi di look di David Beckham sono talmente tanti che non ci si annoia mai. L’ex calciatore però sa anticipare le tendenze, meglio Becky fa tendenza. Il suo è un taglio corto a spazzola versatile e alla page, lo vediamo in questa foto dove promuove la sua nuova linea di occhiali realizzati insieme a Safilo.

Capelli corti uomo 2020 con riga.

Qui si va sul classico che non non passa mai di moda. Che tipo di pettinatura può avere un uomo candidato alle presidenziali USA 2020? Il classico taglio corto con riga laterale che sta bene a uomini giovani e giovanili. Ecco l’uomo del momento in Usa, il candidato democratico Pete Buttigieg che ha battuto Sanders alle primarie in Iowa. Di lui si sa già tutto chi è cosa ha fatto, ma lo stile è già presidenziale a prescindere dal risultato.

I capelli grigi con ciuffo di lato

I capelli grigi hanno il loro fascino, ci sono uomini che pur essendo molto ricchi non pensano minimamente a tingere la chioma. Uno di questi è il cofondatore di Oracle Larry Ellison che nonostante i suoi 75 anni, mostra ancora un certo fascino con la sua chioma sale e pepe e il ciuffo ribelle. Per completare il look, barba corta molto curata.

Noi per ora abbiamo finito, vi abbiamo mostrato otto tagli capelli uomo 2020 che rientrano fra le nuove tendenze, ora la scelta spetta a voi.

