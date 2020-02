Ronaldo gol serie A e Champions, quanti gol ha fatto anno per anno CR7 da quanto gioca con la Juventus. Lista gol e video

Cristiano Ronaldo è un fenomeno sotto ogni punto di vista, dentro e fuori dal campo. In questo caso ci occupiamo delle sue prodezze realizzate sul rettangolo di gioco e in particolare dei goal che ha fatto da quando è arrivato alla Juventus.

Vi anticipiamo subito che il numero è davvero consistente, ma soprattutto che molte delle sue marcature sono da vedere e rivedere per la loro bellezza.

Cristiano Ronaldo i gol realizzati nella Juventus

CR7 è alla Juventus dal luglio del 2018, quando fu acquistato dal Real Madrid per 100 milioni di euro.

Da quel giorno ad oggi ha ha realizzato ben 48 goal in maglia bianconera. Di questi, 38 li ha segnati nel campionato italiano di Serie A (21 nella scorsa stagione e 17 in quella in corso) e 10 nelle altre competizioni a cui la Juve ha preso parte. Stiamo parlando della Champions League (la competizione per i migliori club europei), della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana.

Oltre al numero delle reti, in costante aggiornamento, a fare impressione sono la bellezza delle stesse e il fatto che risultino spesso decisive per la vittoria dei trofei. Da quando Ronaldo veste la maglia bianconera la squadra ha infatti già conquistato 2 titoli (lo scudetto e la Supercoppa italiana dello scorso anno), inoltre è in corsa per vincerne 3 nella stagione attuale.

I 5 gol più belli fatti da Ronaldo con la maglia della Juventus

Abbiamo detto dei tanti goal segnati da CR7 in maglia bianconera, ma il modo più bello per apprezzarli e rivedere i migliori. Per questo li abbiamo selezionati qui di seguito per voi, con tanto di video allegato.

1- Il goal di testa contro la Sampdoria

Partiamo da uno dei più recenti, quello realizzato il 18 dicembre 2019 dall’asso portoghese in campionato, contro la Sampdoria. Ronaldo con una grande elevazione segna di testa, saltando ad un’altezza, e per un lasso di tempo, che sfidano le leggi della fisica. Ecco il video di questa prodezza:

2- La tripletta contro l’Atletico Madrid

Sono rimasti impressi negli occhi dei tifosi, le tre reti realizzate dal campione portoghese nell’ottavo di finale di Champions League dello 12 marzo 2019. La partita è stata vinta per 3-0 dai bianconeri, che ribaltarono così il 2-0 subito all’andata da parte dell’Atletico Madrid. Neanche a dirlo le tre reti furono tutte di Ronaldo, due di testa e una su rigore. Ecco i video dei goal realizzati in una serata magica per la Juve:

3- Goal con tiro rasoterra contro l’Inter

Un altro goal molto bello è stato realizzato da CR7 contro l’Inter il 27 aprile del 2019. Un tiro rasoterra preciso e imparabile al termine di un’azione da playstation. Questo è stato anche il suo goal numero 600 in carriera per il fuoriclasse, un numero pazzesco. Ecco il video di questa indimenticabile rete per lui:

4- Goal con tiro al volo contro il Manchester United

Un’altra magia l’attaccante juventino l’ha realizzata contro una sua ex squadra, gli inglesi del Manchester United, il 7 novembre del 2018. In questo caso stupiscono la capacità di coordinazione per colpire al volo un pallone che arrivava da dietro. Eccola qui la grande esecuzione voltante di CR7:

5- Goal di potenza contro l’Empoli

Chiudiamo la nostra selezione con una delle prime reti in bianconero di Cristiano Ronaldo, quella del 27 ottobre 2018, centrata contro l’Empoli. Un vero e proprio missile, scagliato con potenza in fondo alla rete della squadra avversaria. A testimonianza delle grandi capacità atletiche di questo calciatore. Un goal di rara bellezza, eccolo:

Siamo così giunti al termine di questa nostra sezione delle reti migliori di Ronaldo. Il campione delle Juventus, nonostante i suoi 35 anni ha dimostrato di essere un vero fenomeno anche in maglia bianconera. Visto che per lui il tempo sembra non contare, siamo certi che non ha ancora terminato di stupire i suoi tifosi con i suoi goal.

