Capocannoniere serie A campionato di calcio 2021. Classifica serie a cannonieri aggiornata dopo ogni partita.

Capocannoniere serie A Tim 2021. Chi sono i calciatori in testa alla lista dei marcatori del campionato di serie a? Lo scopriamo qui di seguito con la classifica aggiornata in tempo reale, dopo ogni giornata, sulla base dei gol e delle statistiche fornite dalla Lega serie a.

Classifica capocannonieri serie a

POSIZIONE CALCIATORE SQUADRA NUMERO GOL 1° Cristiano Ronaldo 20 2° Romelu Lukaku 18 3° Luis Muriel 15 4° Zlatan Ibrahimovic 14 5° Ciro Immobile 14 6° Lautaro Martinez 13 7° Joao Pedro 12 8° Francesco Caputo 11 9° Lorenzo Insigne 11 10° Andrea Belotti 11

Marcatori serie a

Come si vede dalla classifica aggiornata ad oggi, attualmente il capocannoniere della serie a è il fenomeno della Juventus Cristiano Ronaldo. Non è la prima volta che l’attaccante portoghese si trova in testa alla lista dei marcatori del campionato italiano di calcio. Tuttavia negli anni scorsi non è ancora riuscito a vincere questa speciale graduatoria a fine campionato. Questo però sembra essere l’anno buono, visto che continua a fare gol in sequenza.

VEDI ANCHE: RONALDO QUANTI GOL HA FATTO CON LA MAGLIA DELLA JUVE

Attualmente insegue da vicino Ronaldo, l’attaccante belga dell’Inter Lukaku. Il giocatore con i suoi gol sta trascinando la squadra allenata da Conte, assieme al suo compagno di reparto Lautaro Martinez, attualmente 6° in classifica per numero di reti fatte.

Al terzo posto della graduatoria la punta colombiana dell’Atalanta Luis Muriel e appena dietro l’attaccante simbolo del Milan, ovvero Zlatan Ibrahimovic.

Poi ci sono tutti gli altri a seguire, dal capocannoniere del campionato di serie a 2019-20, ossia Ciro Immobile della Lazio, fino a Joao Pedro del Cagliari e Caputo del Sassuolo. Chiudono la top ten aggiornata dei marcatori di serie a Insigne del Napoli e Belotti del Torino.

Classifica capocannoniere e serie a

Questa la situazione attuale per quanto riguarda il capocannoniere serie a 2021. La classifica è in costante aggiornamento in base alle nuove reti siglate ogni partita.

Si tratta di una graduatoria che oltre a tenere il conto dei gol segnati dai giocatori, è importante anche per determinare la classifica finale delle squadre in campionato. Infatti, quelle con i calciatori che fanno più gol è probabile riescano a vincere il maggior numero di partite. Tuttavia non sempre le cose vanno di pari passo.

In ogni caso per sapere chi sarà il capocannoniere di quest’anno non ci resta che attendere lo svolgimento delle partite di serie a in calendario da qui alla fine del campionato.

VEDI ANCHE: