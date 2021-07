Partite serie a dove vederle tutte in Tv. Prezzi Dazn

Dove trasmettono tutte le partite di serie a 2021/2022 in Tv. Calendario giornata per giornata e prezzi Dazn e Sky.

Partite serie a 2021-22, dove vederle tutte. Anche nella prossima stagione non si hanno ancora certezze sulla possibilità di seguire le partite allo stadio. Ma sicuramente si potranno vedere le partite in tv, ecco il calendario per sapere quando e dove. In televisione, ma non solo: vediamo anche i prezzi per guardare la Serie A su Dazn.

Campionato serie a tv, dove vedere le partite

Per non perdervi gli incontri della stagione calcistica 2021-22 è importante sapere dove e quando vengono trasmessi in tv o in streaming.

Il campionato di serie A prevede 10 partite ogni giornata, che saranno trasmesse tutte su Dazn. L’ormai nota piattaforma streaming dello sport ha acquistato i diritti di tutte le gara e le manderà in onda in qualità HD.

I tifosi potranno guardare ogni incontro di serie A tramite l’app di Dazn scaricabile sui device, ma anche sulle Smart tv. Senza dimenticare la possibilità di godersi lo streaming direttamente da PC. Quindi ad esempio troverete la prossima partita della Juve, quella del Milan, dell’Inter e di tutte le altre squadre di calcio italiane.

Su Sky invece verranno trasmesse solo 3 partite ogni giornata in co-esclusiva con Dazn. Si tratta degli incontri in programma il sabato alle ore 20:45, la domenica alle 12:30 e il lunedì alle 20:45. Stesso discorso per la piattaforma di streaming Now.

Partite serie a, quanto costano Dazn e Sky

Abbiamo visto dove saranno trasmesse tutte le partite di serie A, mentre per conoscere i calendari bisognerà attendere le prossime decisioni della Lega Calcio. In generale tutte le gare della stagione 2021-22 verranno trasmesse su Dazn o in minima parte anche su Sky. Quindi per completare il quadro vediamo quanto costa l’abbonamento in entrambi i casi.

Dazn, la piattaforma che trasmette in streaming tutte le partite di serie A, ha un costo di 19,99 euro al mese per chi si abbona entro luglio 2021. Quindi il servizio per una stagione costa circa 200 euro. Successivamente il costo dell’abbonamento salirà a 29,99 € mensili. In linea generale comunque non ci sono vincoli, ossia il cliente può disdire o rinnovare l’abbonamento mensilmente.

Sky calcio, invece non ha ancora definito l’offerta sportiva per la nuova stagione. Quindi ad ora non si conosce ancora quanto costa. Il servizio streaming Now (che include tutto lo sport) invece attualmente ha un costo di 14,99 euro al mese.

Queste le informazioni principali su dove vedere tutte le partite di serie a in tv e in streaming. A voi la scelta di quali seguire e dove farlo. Sicuramente Dazn offre il pacchetto completo, ma se vi accontentate di solo 3 partite a settimana allora potete optare anche per i servizi Sky.

