Europa League dove vedere le partite dal 2021 fino al 2025

Europa League e Champions League femminile su Dazn. Ecco dove e come vedere le partite delle coppe europee nei prossimi anni.

Europa League maschile e Uefa Women’s Champions League saranno trasmesse su Dazn per i prossimi 3 anni. Ma attenzione perché nel caso del calcio femminile si tratta di un accordo in partnership con Youtube.

Inoltre ci sono ulteriori novità sui diritti tv relativi alle altre coppe. Facciamo allora il punto su dove vedere le partite delle competizioni europee dal 2021 al 2025.

Dove guardare l’Europa League 2021-22

Dopo l’acquisto dei diritti tv della Serie A 2021-22, Dazn arricchisce la sua offerta sportiva con l’Europa League. L’intera competizione maschile (a cui parteciperanno Napoli e Lazio) verrà infatti trasmessa sulla piattaforma streaming e commentate in italiano.

Il tutto per i prossimi tre anni, quindi non solo per la stagione calcistica 21-22 ma anche per le due successive. Oltre a questa competizione Dazn trasmetterà anche le migliori partite della Conference League (la nuova competizione a cui parteciperà la Roma per le italiane).

Champions League femminile su Youtube

Novità importanti anche per il calcio femminile: i diritti della Uefa Women’s Champions League sono stati acquistati da Dazn. Tuttavia le partite saranno trasmesse su YouTube, grazie ad un innovativo accordo stipulato proprio con la società di media sportivi.

Dal 2021 al 2025 si potrà quindi vedere la competizione europea più importante del calcio femminile, sulla Youtube in tutto il mondo. Ad esempio nella stagione 2021-22 si potranno vedere le partite della Juventus women e del Milan femminile, ma anche tutte le altre.

Dove guardare la Uefa Champions League fino al 2024

E la Champions League maschile 2021-22? In questo caso le partite sono distribuite su diverse emittenti:

Amazon Prime (che trasmetterà le gare del mercoledì)

(che trasmetterà le gare del mercoledì) Mediaset (con una partita del martedì trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5 e 104 gare in onda sulla piattaforma a pagamento Infinity).

(con una partita del martedì trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5 e 104 gare in onda sulla piattaforma a pagamento Infinity). Sky (che trasmetterà un totale di 121 partite).

Tuttavia nelle ultime ore è stato siglato un accordo fra Tim Vision e Mediaset Infinity, con quest’ultima app che sarà presente nella piattaforma Tim e permetterà di accedere ai contenuti calcistici per 3 anni. Ricordiamo che TimVision aveva già raggiunto un accordo con Dazn, per la distribuzione del calcio in Italia.

In altre parole, con questa soluzione la piattaforma streaming di Tim diventa la più completa di contenuti in streaming relativi al calcio.

E’ tutto per quanto riguarda dove vedere le partite delle coppe europee dal 2021 al 2025, in base alle ultime notizie. Dazn ha acquistato i diritti di Europa League maschile e Champions League femminile. Ma ormai l’offerta è sempre più variegata, fra TimVision, Amazon Prime Video, Sky e perfino Youtube.

