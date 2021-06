Calcio femminile serie A e serie B. Ecco le date di inizio campionato 2021-22 e le nuove regole stabilite dalla Figc calcio femminile.

La Divisione Calcio femminile ha stabilito le date per l’inizio dei campionati di serie a e serie b 2021 2022. Non solo, ma come deciso dal Consiglio Federale, sono state approvate nuove regole per le retrocessioni e le promozioni nei due campionati. Così facendo cambia il numero delle squadre partecipanti ai successivi tornei, per adeguarli all’entrata in vigore del professionismo.

Vediamo quindi le date di inizio campionato e le ultime notizie sul calcio femminile, incluse le novità previste per la stagione 2022-23.

Quando inizia il campionato di serie A femminile 2021-22

La data di inizio campionato scelta dalla Divisione calcio femminile è quella del 29 agosto 2021. Si tratta dell’ultima domenica del mese, giorno in cui scenderanno in campo tutte le squadre femminili protagoniste della Serie A 2021-22.

I club partecipanti a questa stagione sono 12:

Juventus femminile (Campione d’Italia in carica)

AC Milan

AS Roma

Sassuolo

Fiorentina

Inter

Empoli

Napoli

Sampdoria

Verona

Lazio women

Pomigliano

Per quanto riguarda gli orari, è stato stabilito che nelle prime giornate comprese fra il 28 agosto e il 12 settembre 2021, le partite si giocheranno in serale o preserale. Il resto degli incontri dovrebbe tenersi nei più consueti orari di giorno dei fine settimana.

Serie a femminile 2021-22 novità regolamento

Oltre all’inizio del campionato femminile, la Lega calcio ha stabilito nuove importanti regole sulle retrocessioni e le promozioni delle squadre.

In particolare, le ultime tre classificate in campionato retrocederanno in serie B, visto che per la stagione 2022-23 si è deciso il passaggio a 10 squadre partecipanti. Il motivo è che nel 22/23 avverrà il tanto atteso passaggio al professionismo nel calcio femminile italiano, decretato dalla riforma dello sport introdotta dal governo.

Per assicurare il raggiungimento del numero di squadre previste, ci sarà una sola neopromossa dalla Serie B 2021-22, che prenderà parte al successivo campionato di Serie A. Immutata invece la regola per l’accesso alla Champions League 2022-23, che spetterà alle prime due posizionate.

Serie B femminile 21-22 data inizio

Anche per la serie B femminile è stata decisa la data di inizio campionato. Si tratta del 12 settembre 2021, quindi due settimane dopo l’inizio della massima serie. Al campionato cadetto parteciperanno 14 squadre e come detto solo la prima classificata conquisterà la promozione in A. Viceversa le ultime 3 della classifica 21-22 retrocederanno in serie C femminile.

Le partite della Serie B si giocheranno alle ore 15:00 di domenica, secondo un calendario che verrà pubblicato prossimamente. Ma nel periodo compreso fra il 23 ottobre 2021 e il 27 marzo 2022 l’orario delle gare sarà anticipato alle 14:30.

Queste le date stabilite dalla divisione calcio femminile per l’inizio dei campionati di serie a e b 2021-22. Oltre a giorni e primi orari, la Lega ha preso importanti decisioni sul regolamento, che mirano a cambiare il numero delle partecipanti ai due tornei. Il tutto per avere la migliore formula possibile, con squadre più competitive grazie all’entrata in vigore del professionismo per le atlete.

