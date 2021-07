Calcio femminile, dove vedere tutte le partite di Serie A in Tv e streaming

Calcio femminile, campionato serie a 2021-22 e coppe. Ecco dove vedere le partite in diretta Tv (gratis) o in streaming.

Serie A femminile 2021-2022. I tifosi potranno guardare le partite del campionato italiano donne in Tv e in streaming durante la nuova stagione calcistica. Questo grazie ad un accordo siglato dalla FIGC femminile con due emittenti che garantiranno la trasmissione di tutte le partite in calendario.

Alcune di queste saranno gratuite perché trasmesse in chiaro, altre invece in streaming e a pagamento. Ecco allora come vedere la pertite della serie a femminile 21-22 (e non solo) in entrambi i casi.

Dove vedere le partite di calcio femminile gratis?

Per le partite della Serie A femminile 2021-22 la novità più importante riguarda la trasmissione di una partita di ogni giornata gratis e in chiaro in Tv. In particolare un incontro di ogni turno di campionato sarà trasmesso su La7 (o in alcuni casi su La7d) canali già presenti sul digitale terrestre delle nostre televisioni.

Già a partire dalla prima giornata del nuovo campionato, ovvero dal 28 agosto 2021, si potrà guardare una gara di questo avvincente torneo femminile. Di qui in poi ogni week end in cui si gioca verrà trasmesso un incontro in chiaro (in totale 22), per la gioia di tifosi e tifose.

Non solo la Serie A femminile, infatti La7 trasmetterà anche le semifinali e la finale di Coppa Italia donne e le tre partite della Supercoppa. Insomma, quest’anno si potranno vedere tante partite di calcio femminile gratuitamente, fra Serie A e coppe.

Partite serie a femminile 2021-22 in streaming

Non solo televisione, la Serie A femminile sarà fruibile anche in streaming (su pc, smartphone, tablet e Smart tv) sulla piattaforma TIMVISION. In questo caso l’offerta delle partite è ancora più ampia, infatti prevede la trasmissione di tutti gli incontri del massimo campionato italiano. Quindi se siete tifosi ad esempio della Juventus women o di altre squadre, si tratta della soluzione migliore in assoluto.

In questo caso però per accedere ai contenuti di TIMVISION bisognerà sottoscrivere un abbonamento. In altre parole per vedere la Serie A femminile, ma anche Coppa Italia (dai quarti di finale in poi e la Supercoppa) bisognerà pagare. Attualmente il costo di Timvision è di 19,90 euro al mese, ma potrebbe subire delle modifiche prossimamente. Ricordiamo che all’interno di questa piattaforma, oltre al calcio femminile sono inclusi Dazn e Mediaset Infinity, che trasmettono Serie A e Champions League maschile.

Queste in sostanza le informazioni su dove vedere il calcio femminile italiano. In breve, si potrà guardare una partita a settimana di Serie a gratis in diretta Tv su La7, così come le fasi finali di Coppa Italia e Supercoppa. Viceversa per vedere tutte le partite del campionato woman, bisognerà sottoscrivere un abbonamento a TIMVISION che garantisce la trasmissione in streaming degli incontri.

