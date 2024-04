Cominciano a scarseggiare le occasioni per il Pomigliano che con il pareggio rimediato la settimana scorsa a Napoli non ha certo rimesso in ordine la propria classifica. Contro la Sampdoria, nel secondo match della sesta giornata dei playoff salvezza (in programma sabato 27 aprile alle 12.30).

All’appello nel testa a testa contro le Azzurre mancano ancora quattro punti. Ed è evidente che al Pomigliano non potrà bastare lo scontro diretto in programma il 18 maggio per colmare il gap.

Sampdoria-Pomigliano, dove vederla

Match : Sampdoria vs Pomigliano

: Sampdoria vs Pomigliano Data : 27 aprile 2024

: 27 aprile 2024 Ora partita : 12:30

: 12:30 Dove si gioca : Stadio Comunale La Sciorba – Genova

: Stadio Comunale La Sciorba – Genova Come vederla: Dazn per tutti gli abbonati

Sampdoria-Pomigliano, la situazione delle due squadre

Samp salva, nonostante due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali rimediata la settimana scorsa in casa contro il Milan. Tale era il vantaggio delle blucerchiate che è bastato il pareggio tra Napoli e Pomigliano per diventare irraggiungibili e ridurre questa coda del campionato di Serie A a una serie di allenamenti e verifiche in vista di quella che sarà la stagione che verrà, tutta da pianificare.

Molte, se non tutte, le blucerchiate in prestito – a cominciare dalla juventina Eva Shatzer – torneranno alla base. Da verificare alcune delle migliori di questa stagione in blucerchiato. Da Oliviero a De Rita, passando per Tampieri: le voci di mercato sono molte e le certezze in questo momento, a cominciare da chi sarà alla guida della panchina sampdoriana dopo l’esonero di Salvatore Mango, poche.

Paradossalmente l’ex tecnico blucerchiato in settimana ha ricevuto una targa di apprezzamento da parte del club We Are Sampdoria Women. Il messaggio del tecnico è stato di poche parole, nessun commento alla sua vicenda personale e al suo esonero: “Grazie per avermi accompagnato in questa mia prima esperienza nel calcio femminile, insegnandomi preziose lezioni che vanno oltre il campo…”

In tutto questo la Samp tenterà di conquistare i primi punti con la nuova guida tecnica. Anche se i punti in questo momento premono molto di più al Pomigliano alle prese con una situazione davvero disperata.

Il giudice sportivo

La tensione del derby contro il Napoli è riecheggiata in settimana attraverso il comunicato del giudice sportivo che ha inflitto una sanzione pesante (3mila euro) alla società e una inibizione fino a metà maggio al dirigente accompagnatore del club a casa di un episodio avvenuto a fine gara. Il massaggiatore delle Pantere, non tesserato né in divisa, è stato riconosciuto dalla terna arbitrale, mentre tentava di colpire con una manata una giocatrice avversaria per poi insultare l’arbitro.

Sampdoria-Pomigliano, i precedenti e le statistiche

Dieci i precedenti tra Sampdoria e Pomigliano con nove vittorie blucerchiate e un solo successo delle Pantere, in casa e risalente ormai a due anni fa. Quest’anno il bilancio per il Pomigliano negli scontri diretti con le genovesi è pessimo: tre sconfitte e nemmeno un gol all’attivo. Al Liguori, poche settimane fa, un pesantissimo 0-5 che di fatto ha consegnato la salvezza alla Samp. Ma in precedenza anche l’eliminazione nel turno di qualificazione della Coppa Italia.

Il ricordo però torna anche all’ultimo match della regular season della scorsa stagione, un vero e proprio spareggio, nel quale la Samp vinse conquistando la sua salvezza sul campo ed evitando gli spareggi in un cammino che da gennaio in poi ha avuto del prodigioso.

Sampdoria-Pomigliano, il nostro pronostico

La Sampdoria di queste ultime settimane sembra vivere un momento un po’ appagato ma anche confuso. Il Pomigliano visto in campo contro il Napoli può anche pensare di strappare una vittoria che ormai manca da cinque mesi e che non può essere rimandata oltre.

PRONOSTICO SAMPDORIA-POMIGLIANO X2