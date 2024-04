Finisce in parità il primo round del derby della paura che caratterizzerà la lotta per la salvezza nel campionato di Serie A femminile.

Verosimilmente, stando così le cose, Napoli e Pomigliano dovranno continuare ad affrontarsi a distanza fino alla quinta giornata del girone di ritorno della pool salvezza per poi tornare ad affrontarsi, a Torre del Greco, sempre che per allora i conti definitivi che decreteranno l’ultima posizione in classifica non siano archiviati.

Napoli-Pomigliano 1-1

Il Napoli si presentava a questa sfida forte di un saldo attivo di quattro punti di vantaggio. Una vittoria avrebbe dato un impulso forse determinante alla formazione di Biagio Seno. Pomigliano che si deve accontentare di un pareggio, il terzo risultato utile da novembre in poi in una pioggia di sconfitte disastrosa. Ma è meglio che niente. Anche se a questo punto la necessità diventa quella di recuperare nelle quattro partite ancora da giocare, o meglio ancora nelle tre che precedono il secondo scontro diretto col Napoli, quei punti che potrebbero risultare decisivi per la salvezza

Meglio il Napoli in avvio con un paio di conclusioni dalla lunga distanza che impegnano Gavillet fin dai primissimi minuti: Alice Giai si coordina bene ma alza la mira, tiro centrale non insidioso di Chmielinski prima di una bella combinazione che vede Del Estal vicina alla traiettoria giusta.

Non è una partita paurosa e nemmeno impaurita. Senza scoprirsi le squadre cercano comunque di creare insidie verso la porta avversaria.

Palo clamoroso di Szymanowski che direttamente su calcio di punizione colpisce l’interno del legno alla destra di Bacic: sulla respinta una sontuosa occasione per il tap in viene calciata clamorosamente fuori da Caiazzo. Allo scadere palo anche per il Napoli con Giai che manda un lungo cross dalla destra a stamparsi in modo velleitario sulla traversa.

Il secondo tempo

In avvio di ripresa una velocissima controffensiva di Nicole Arcangeli sorprende la difesa del Napoli: lunga corsa a perdifiato sulla corsia di sinistra prima di presentarsi sola davanti a Bacic, e Arcangeli trova uno dei gol più importanti della stagione portando in vantaggio il Pomigliano. Terzo gol per l’attaccante arrivata in prestito dal Como e fino a oggi in rete proprio contro la sua ex squadra prima di questo gol importantissimo.

Pomigliano che fino a oggi ha sempre tenuto qualsiasi vantaggio con enorme difficoltà: bastano due opportunità al Napoli per recuperare immediatamente il pareggio. La seconda – un calcio di punizione di Banusic – è quella giusta. Gavillet Intuisce la traiettoria ma non trattiene il pallone che si insacca in modo un po’ maldestro sotto il suo fianco. Velenosissima la parabola a scendere, con il destro, del #10 del Napoli. Che sullo slancio del gol del pareggio insiste nel fare la partita. Prima Banusic e poi Chmielinski hanno due clamorose opportunità a pochi metri dalla linea di porta per raddoppiare: ma le spreca. Clamorosa poi la palla miracolosamente salvata sulla linea da Gavillet che toglie dal gol un colpo di testa schiacciato di Paloma Lazaro che poteva significare vittoria per il Napoli.

Le Azzurre insistono, ancora con Del Estal prima di lasciare le ultime occasioni al Pomigliano, sempre con Arcangeli, pericolosissima prima con un gran diagonale da sinistra e poi con una conclusione violentissima, sempre da sinistra, che scuote il palo di Bacic.

Finisce 1-1 con entrambe le squadre che hanno qualcosa da recriminare. E nulla da rimproverarsi.

In classifica

A fare festa dopo il pareggio di Cercola, se mai, sono la Sampdoria e il Como. La Samp, nonostante la sconfitta in casa subita dal Milan, grazie proprio a questo risultato conquista l’aritmetica salvezza con 5 giornate di anticipo punto così come il Como, salvo nel proprio turno di riposo, salvo senza nemmeno dover giocare. Napoli che la prossima settimana ospiterà proprio il Como, sabato alle 14.30, mentre il Pomigliano sarà ospite della Samp alla Sciorba, sempre sabato alle 12.30.