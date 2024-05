AS Roma contro Inter Women, al Tre Fontane per festeggiare lo scudetto giallorosso. Orario partita, diretta tv, formazioni e previsione risultato.

Roma-Inter è la partita di domenica 5 maggio 2024, valida per l’ottava giornata dei playoff femminili 2024. Si affrontano le campionesse d’Italia reduci dalla vittoria ricca di gol contro il Sassuolo e le nerazzurre di Rita Guarino. Calcio d’inizio alle ore 12:30 allo stadio Tre Fontane. Ecco cosa aspettarsi dal match e la previsione sul risultato finale.

Roma-Inter (Serie A femminile) dove vederla

L’incontro fra capitoline e lombarde, si può guardare solo in streaming su Dazn, quindi serve un abbonamento a questa piattaforma. Non sarà invece visibile in Tv, visto che per questo turno di post season la Rai trasmetterà in diretta il match Fiorentina-Juventus. Per assistere all’incontro allo stadio invece i biglietti sono gratis, prenotandoli sul sito ufficiale dell’AS Roma.

Ultime di formazione AS Roma vs Inter

Fra le giocatrici della Roma dovrebbe esserci ancora una volta Valentina Giacinti a guidare l’attacco schierato da Spugna. La punta della nazionale italiana è reduce da una doppietta realizzata nel match contro l’UC Sassuolo calcio, quindi è in ottima forma. Per il resto potrebbero essere confermate Benedetta Glionna, anche lei a segno nella partita precedente, quando fu schierata a sorpresa da mister Spugna e la canadese Evelyne Viens.

Per quanto riguarda la squadra nerazzurra, nelle ultime giornate è tornata Elisa Polli al centro dell’attacco, risultando decisiva per esempio nella vittoria contro la Juve. Di conseguenza l’allenatrice Guarino dovrebbe confermarla nella squadra titolare, con Agnese Bonfantini e Haley Bugeja che completano il tridente offensivo. In regia come sempre la tedesca Lina Magull, con compiti di impostazione, rifinitura, ma anche di conclusione delle azioni.

I precedenti di Roma-Inter femminile

Nell’ultimo precedente fra le due squadre la formazione allenata da Spugna ha vinto con il risultato di 2-1 all’Arena Civica. Tuttavia l’Inter femminile è l’unica italiana che è riuscita a battere le rivali nel campionato di Serie A 2023-2024 (2-0 lo scorso 20 gennaio). Di conseguenza l’esito della partita non è scontato.

Queste tutte le statistiche fra le due squadre nel campionato di Serie A:

precedenti: 12

vittorie Roma: 9

vittorie Inter: 2

pareggi: 1

Roma-Inter women: il nostro pronostico

A nostro avviso la squadra giallorossa è leggermente favorita per ottenere la vittoria, così da festeggiare adeguatamente anche in casa il secondo tricolore consecutivo nel massimo campionato di calcio femminile. Ma occhio alle nerazzurre che hanno già dimostrato di poter impensierire la lupa in passato.

Quindi di sicuro le calciatrici interiste non partono già battute in questo match e proveranno a sorprendere le avversarie. E chissà che non venga fuori un pareggio alla fine. Di conseguenza scegliamo la doppia chance come possibile esito dell’evento calcistico: vittoria della squadra di casa o parità.

Pronostico Roma-Inter: 1X