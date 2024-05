ACF Fiorentina vs Juventus femminile, il posticipo del lunedì in diretta TV. A che ora si gioca, probabili formazioni e perché vale solo per il futuro.

Fiorentina-Juve women chiude l’ottavo turno della post season 2024. In palio non ci sono più ambizioni di classifica, visto che entrambe le squadre sono già qualificate alla prossima Champions League e matematicamente sicure rispettivamente del 2° e 3° posto. Tuttavia il match vale per l’orgoglio e può fornire indicazioni sul futuro, aspettando il calciomercato.

Fiorentina-Juventus gratis su Raisport

L’incontro in calendario lunedì 6 maggio alle ore 18:00, presso il Viola Park di Firenze, verrà trasmesso in diretta televisiva. Come ogni turno infatti la Rai fa vedere una partita del campionato di calcio femminile gratis e in chiaro. In questo caso sarà proprio il match fra viole e bianconere visibile in Tv su Raisport (canale 58 del digitale terrestre) oppure in streaming su Raiplay.

Juve news su formazione e mercato

Per le giocatrici Juventus queste ultime partite serviranno per mettersi in mostra e cercare gol e prestazioni convincenti. Ad esempio per attaccanti come Paulina Nystrom che hanno inciso poco finora, oppure in altri casi per riscattarsi, come per esempio Barbara Bonansea o Ariana Caruso, deludenti nelle ultime uscite.

Il tutto in attesa di capire come giocherà la squadra l’anno prossimo, quando probabilmente ci sarà un nuovo allenatore sulla panchina bianconera. E al tempo stesso il calciomercato Juve porterà nuove giocatrici nella rosa e altre se ne andranno. Per esempio Julia Grosso, il cui futuro potrebbe essere lontano da Torino, visto che ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e non lo ha ancora rinnovato.

Probabile formazione Fiorentina

Anche per le calciatrici della viola questa potrebbe essere un’ottima occasione per guadagnarsi la conferma nella formazione titolare dell’anno prossimo. Considerando che la squadra giocherà in Champions, la società di Rocco Commisso punterà a rinforzare la rosa. Ma è probabile che le giocatrici più forti di quest’anno resteranno.

Intanto per l’impegno contro la Juve in avanti ci sarà spazio per Janogy e Boquete (ancora una volta decisiva nell’ultimo pareggio contro l’Inter) che ha sancito la qualificazione in Champions delle gigliate.

Il nostro pronostico su Fiorentina-Juve

La Juve women ultimamente ha faticato, ne è la prova la sconfitta contro l’Internazionale, che ha consegnato matematicamente lo scudetto alla Roma. Tuttavia anche per le viola l’ultimo periodo è stato complicato, ma ora che la Champions è al sicuro, le ragazze di De La Fuente faranno di tutto per tornare alla vittoria e regalare una soddisfazione ai propri tifosi nell’impianto di casa.

Tuttavia non ci stupiremmo se alla fine venisse fuori un pareggio, magari ricco di gol come già successo alle toscane contro il Sassuolo. Di conseguenza la nostra previsione per l’evento è vittoria della Fiorentina o risultato di parità.

Pronostico Fiorentina-Juve: 1X

