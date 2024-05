La partita fra Roma femminile e Fiorentina di domenica. Anteprima della Coppa Italia e premiazione scudetto. Orario, diretta Raisport e previsioni.

Con Roma-Fiorentina di domenica 19 maggio alle ore 14:30 si conclude la poule scudetto 2024. Per questo al termine dell’evento al Tre Fontane ci sarà la consegna ufficiale della coppa scudetto alla squadra campione d’Italia: l’AS Roma Women. Il match però può dare indicazioni importanti anche in vista dell’altro trofeo nazionale ancora da assegnare: la Coppa Italia. Ma andiamo con ordine, nel seguente video dal nostro canale YouTube parliamo di cosa aspettarsi da questo incontro e dagli altri di Serie A.

Dove vedere Roma-Fiorentina gratis

L’evento calcistico fra giallorosse e viola si può guardare in diretta televisiva su Raisport (canale 58 del digitale terrestre). Anche la consegna dello scudetto nel post partita sarà visibile in tv. Se preferite lo streaming potete seguirla su Raiplay da smartphone, pc, tablet e smart Tv. Chi volesse partecipare a match e festa allo stadio Tre Fontane, può prenotare i biglietti come sempre gratis sul sito ufficiale della Roma calcio.

Novità sulle formazioni prima della Coppa

Per scegliere le giocatrici da schierare sia Spugna che De La Fuente dovranno tenere in considerazione l’imminente finale di Coppa Italia, in programma il 24 maggio fra le stesse squadre. In questo primo scontro quindi potrebbero esserci rotazioni rispetto alle abituali formazioni schierate. Nella Roma femminile possibile turno di riposo per Valentina Giacinti, in tal caso Viens al centro dell’attacco con Haavi sull’esterno. Tuttavia non si escludono altri cambi, per esempio in difesa dovrebbe rivedersi Elisa Bartoli dal primo minuto.

Per la formazione viola invece ci sarà Boqete in mezzo al campo, la spagnola fondamentale negli schermi di mister De La Fuente. Davanti a lei dubbio fra Hammarlund e Lundin per provare a impensierire la difesa giallorossa.

Roma-Fiorentina, il nostro pronostico

La squadra toscana è a caccia di una vittoria che manca ormai da un paio di mesi, anche se è riuscita comunque a qualificarsi alla prossima UWCL. Tuttavia un successo darebbe prestigio al finale di stagione.

Di contro la Roma vorrà festeggiare il tricolore e la consegna della trofeo vincendo davanti ai propri tifosi. Inoltre proverà a prendersi una piccola rivincita nei confronti della squadra fiorentina, che durante l’ultimo precedente fra le due squadre aveva impedito di festeggiare lo scudetto, a causa di un pareggio. Allora però si giocava al Viola Park, questa volta al Tre Fontane e la squadra di Spugna difficilmente sbaglierà la partita della consegna scudetto. Vediamo quindi la Roma vincente.

Pronostico Roma-Fiorentina: 1

